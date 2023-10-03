Lin Bay好油林裕紘，踢爆很多雞蛋內情，受人矚目，也民進黨巨大壓力。社會都因為他的爆料而震動。民進黨則滿臉豆花，最後陳吉仲也下台。林裕紘當然成為社會英雄。然後，他突然他自爆被網暴，還被以家人生命安危恐嚇。他說他被嚇到關閉臉書。這，當然得到社會巨大的同情。我們都聲援他。然後他開始上節目哭訴。演技本就驚人的黃國昌，也一起演。但是他卻始終不去報案。這就很怪。

包括我在內，許多人第一時間呼籲，司法要火速積極主動偵辦，因為恐嚇並不是告訴乃論。怎麼，台灣容許無法無天嗎？可以公然恐嚇要殺人全家？

結果一辦下去，不得了。警方一開始放消息說，恐嚇者在海外。之後劇情急轉直下，警方火速抓到許姓嫌犯，還收押禁見。許姓嫌犯是到網咖發恐嚇內容，還用VPN假造海外的IP。然後，劇情不受控了。

林裕紘竟然在臉書道歉，說一切是他自導自演。他並且宣布退出民進黨。他自己寫，說他承受不了網路上的壓力，所以自導自演。

於是他找他的超級好朋友許哲賓，幫忙傳恐嚇訊息給他。現在許哲賓被收押禁間。林裕紘說，他對不起許哲賓，因為許哲賓在國民黨上班的事情，引發風暴。於是他出面道歉，還退出民進黨。但這個劇情，是不是讓人更疑惑？是不是也因為其中的環節太怪異，所以，許哲賓現在還是被收押禁見中。

整理一下。民進黨林裕紘踢爆雞蛋內情。林裕紘找國民黨好友許哲賓，來恐嚇自己。民進黨林裕紘關閉臉書，上節目哭訴。警方破解技術障礙，抓到恐嚇嫌疑人許哲賓。林裕紘承認所謂被恐嚇，是自導自演。

但是，這個版本的故事，真的就是真正的故事嗎？如果林裕紘可以自導自演，騙了天下人。那，現在他說的故事，到底哪些是真的，哪些是假的？搞出這樣大的動靜，自導自演假恐嚇，只是因為想要暫時關閉臉書？誰信？自導自演真正的目的是什麼？

為警察這次的表現鼓掌。也忍不住想到台南的88槍，開槍的洪政軍、孔祥志兩個人雖然抓到了。幕後策畫人，兩個人的老大王文宗也被起訴了。可是，開槍的真正動機，到底是什麼？

王文宗的目的，到底是恐嚇郭再欽，還是影響選舉結果？因為沒有傷亡。檢方起訴只是以《槍砲彈藥管制條例》，跟《刑法》藏匿人犯這種罪起訴。這跟開槍造成的後果比起來，根本是小意思。怎麼讓人感覺，開槍的真正目的，並不是恐嚇，而是影響選舉呢！而且，只要影響了選舉結果。對於犯罪者來說，本小獲利大，實在太划算了。

陳水扁2004年，在選前有319槍擊案。柯文哲2014年，幾乎是自導自演了總部被竊聽案，誣賴連勝文竊聽他。2022年，王文宗在選前指派小弟，搞一個88槍。這3件案子，都在選前形塑了一種某種氛圍，把某一方塑造為百口莫辯的惡人。對手一方，則成為無辜的白蓮花，為民為公義，收割了巨大的選舉利益。如果這是選舉手段，實在本極輕而利太大。根本包贏。

林裕紘自己承認，自導自演了一場假恐嚇案。但是，現在，真相已經真的完整揭露了嗎？

司法也有極限。但人心，卻黑如深淵，如此難測。

台灣為什麼詐騙橫行？為什麼選風敗壞？因為為惡，利益實在太大。為惡，卻又常可以逃過司法法網。即使被抓到，受的懲罰，跟得到的利益比起來，也實在太微不足道。於是，制度總是鼓勵了惡人。

被聲押的國民黨黨工許哲賓，被發現他之前是張麗善縣政府的員工。好油跟許哲賓，到底是怎樣的換帖過命的交情？是在哪裡認識的？

陳吉仲下台，我認為一點都不冤枉。因為缺蛋跟進口蛋的事，處理得太差，下台，也只是剛剛好而已。（作者為作家）

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