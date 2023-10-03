隨著2024總統及立委選舉日逐漸逼近，「共諜」的指控又再度出現於媒體。與4年前不同的是，當時共諜的指控對象是新黨市議員及黨工，還有大陸商人向心夫婦，這次則直指國民黨立委馬文君。筆者必須提醒，對國家忠誠，是所有文武官員（政務官、民代、事務官、全體三軍將士）的基本職守，指控立委叛國是非常嚴厲的控訴，並且可能涉及誣告、誹謗及意圖使人不當選而散布謠言等刑事責任，必須嚴肅對待，不能淪為選戰口水。

質言之，前海軍顧問郭璽及綠營目前指控國民黨立委馬文君「阻撓潛艇國造案並洩密」，以指控內容來看，根本就是站不住腳的政治口水！

其一，郭璽及綠營指控馬文君「拒簽保密協議」，但是連國防部長邱國正都出來澄清，只有在國防部內部會議才會要求與會人員簽署保密協議，在立法院只有會議出席簽名，沒有所謂的「保密協議」，所以這顯然是烏龍爆料。

其二，郭璽及綠營指控馬文君阻撓預算，更是雙重標準的無端指控。國人皆知，以目前民進黨在國會的絕對多數席次，只有民進黨不想過的預算，沒有國民黨能夠杯葛的預算──國民黨連黨產會的預算都杯葛不了，遑論潛艦國造的相關預算？事實上，審核預算的目的，本來就是為老百姓看守荷包；民意代表透過凍結預算的方式，要求行政機關進一步說明相關經費的動用，避免浪費，是各黨派立委的慣行。

110年時民進黨立委羅致政、蔡適應、王定宇、趙天麟也曾提案凍結潛艦預算10億元；111年時，民進黨立委林淑芬及王定宇還曾另外提案凍結F-16A/B升級案1千萬元，如果提案凍結預算的立委就等於共諜，那兩次預算凍結案都有參與的王定宇委員，豈不是共諜重大嫌疑人？

其三，郭璽指控，馬文君將機密資料傳到國外，綠營的民代及側翼更繪聲繪影地加油添醋，說馬文君將日前甫命名的海鯤艦「聲紋」洩漏，幫助共軍分析、破解，「賣國賣到了極點」，這更是荒謬至極的烏龍控訴！試問，海鯤艦迄今尚未正式完工、下水，何來聲紋資料之有？資料根本不存在，如何洩漏？

據了解，高檢署已經完成分案，即將針對本案進行偵查。筆者沉痛地呼籲，高檢署檢察官應切記自己受到司法官獨立辦案之身分保障，切勿成為執政黨之政治打手，配合執政黨之惡質烏龍爆料「政治辦案」，影響立委乃至於總統大選之選舉結果。否則，縱使4年後還馬文君及國民黨清白，選舉的結果也已經無法逆轉，造成選民的投票意向受到不正當的操弄，這才是真正的違反民主國原則，這才是真正的叛國惡行！

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）