知名農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭境外帳號恐嚇威脅一案，日前破案，結果大出意料。原來是林裕紘自導自演，他已承認雇人假扮恐嚇者，並就此事向外界道歉。

林裕紘為什麼要這麼做？此事的來龍去脈究竟如何，還有待進一步了解，不過，林所雇之人是國民黨黨工，而他自己又是民進黨黨員，更讓此案變成藍綠互相扣帽子、大噴政治口水的鬧劇，看來一時間恐難以善了。

因為「Lin bay好油」之前多次舉發農委會和升格後的農業部不少政策和措施的弊端，且都言之有物、提出明確事證，因此累積了很高的社會信任。這次進口蛋事件更是因為他從農業部進口蛋標案的資訊發現，資本額僅50萬元的一人公司超思，竟獨攬逾6成、8841萬顆進口蛋，且絕大多數來自遙遠的巴西，他以此等不合理的現象，一路追蹤下去，發現了農業部門和中央畜產會在進口蛋一事上，從涉嫌圖利廠商到危及食安，問題非常多。

儘管農業部長陳吉仲長期被視為是「小英男團」的一員、畜產會董事長林聰賢屬民進黨天團新潮流，然而在民怨沸騰下，民進黨政府為避免影響2024選情，也不得不要求兩人下台。

林裕紘自導自演恐嚇案一事爆發後，民進黨政治人物、親綠名嘴、1450網軍立刻出動，除了嘲笑之前聲援林的多位國民黨政治人物和非綠名嘴「當場翻車」之外，更傳出不少為陳吉仲和林聰賢抱屈的聲音，認為應該為這兩人平反，讓他們「王者復出」之類的說法，甚囂塵上。

總之，一時間，民進黨張燈結綵、喜不自勝。林裕紘自導自演恐嚇案讓社會陷入不安，當然非常不對，但這並不表示他這陣子所揭發的進口蛋問題都是假的，更不表示陳吉仲身為農業最高主管，在進口蛋一事的政策及管理上沒有問題；林裕紘做錯了，並不能反證陳吉仲是對的。

事實上，關於進口蛋到底有沒有塗臘、包膜，農業部說法前後矛盾，本來就是事實；而進口蛋更改日期、進口蛋混充國產蛋，這些都已經被證明確有其事，甚至也有相關廠商因此遭到重罰，這些都跟林裕紘有沒有叫人假裝恐嚇他沒有關係，不可混為一談。

讓外界納悶的倒是，標錯效期的廠商都被罰了，為什麼監察院、司法單位等，到現在都還沒有針對要求蛋商違法標示的農業主管們進行調查？難道陳吉仲和林聰賢下台就沒事了？所有涉嫌違法的事全都已經一筆勾銷了嗎？

另一方面，「Lin bay好油」遭恐嚇案這麼快就破案了，那麼同樣被威脅恐嚇的立委王鴻薇，報案已逾2個月，什麼時候才能破案？更重要的是，案發至今，始終隱身其後的超思公司，以及其高齡負責人秦語喬，究竟什麼時候才要出面向外界說明她是如何取得進口蛋的標案，以及是憑什麼人脈在巴西買到8千多萬顆雞蛋的？

種種謎團未解，蔡政府還欠人民不只一個說明。追查進口蛋的問題絕不可到此為止！拜託在野黨加油，不要少了「Lin bay好油」你們就不會查弊了。（作者為資深媒體人）