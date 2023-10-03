因無法認同民進黨蔡政府連續第3年將雙十國慶的英文改為「Taiwan National Day」（台灣國慶日），前總統馬英九宣布，今年將不參加國慶大會；他並表示，這是他40年來第一次缺席。前總統公開表示不出席國慶大典，是相當嚴肅且嚴重的事。一般認為，這是馬英九公開向民進黨的台獨主張叫板，逼使號稱「台獨金孫」的賴清德清楚表明是否支持「台灣國慶日」這個台獨意味十分明確的稱法。然而，不出所料，選前遇到這類敏感議題，賴清德總是選擇逃避。

搞小動作 過台灣國乾癮

除了賴清德對此不置一詞，民進黨府院黨等高層、國慶籌委會及綠營政治人物的回應，也都避重就輕、甚至顧左右而言他，如總統府回應，國慶日有很大幅的國旗，中華民國從未消失。問題是，從蔡英文總統以降，蔡政府口中所說的中華民國永遠都要再加上台灣，然而，憲法明定，我國國名是中華民國，不是「中華民國台灣」，更不是「台灣國」，國名不容增加添改，民進黨想要魚目混珠、任意挾帶，這是違憲違法之舉，國人無法接受。

更何況，國慶籌委會是把雙十國慶國名的英文由Republic of China（中華民國）改為Taiwan（台灣），甚至乾脆連中華民國都直接省了，而除了籌委會祕書長、內政部次長花敬群說，改為Taiwan較為簡潔且辨識度高之外，民進黨上上下下並沒有針對為什麼要這麼做，提出具有說服力的說明。其實，蔡政府的用心，路人皆知，正如馬英九所說，民進黨政府就是在「偷渡」台獨，而且作法非常廉價、低成本。

民進黨政府所貶抑、所拋棄的中華民國，在馬英九執政期間，並不需要拉長兵役時間、不需要拚命發展不對稱作戰、不需要購買火山布雷系統；當然更沒有對岸戰機把海峽中線當自家廚房一般，頻繁造訪，民眾也不需要整天擔心戰爭在台灣爆發，害怕台灣成為第二個烏克蘭！

中華民國帶給國人的是經濟發展、民生樂利與安全成長，而民進黨極力吹噓、處處標榜的台灣國，卻只有邦交國的持續斷交、無法參加國際組織，不斷成長的軍費，還有就是民進黨賣不完的「芒果乾」。兩相比較之下，哪個才真正對人民有利？不難理解。

而更弔詭也更矛盾的是，完全執政且全盤掌握所有政府機構的蔡政府，卻從未針對修憲甚至制憲、啟動國號更改，進行任何實質動作；蔡政府明明大權在握、無堅不摧、心想事成，卻只敢三天兩頭使用一些諸如更改國慶日英文名稱之類的小動作，過過「台灣國」的乾癮，卻不敢實際採取台獨行動；更可笑的是，連賴清德都要拚命甩掉台獨印記，可見「台獨」從來就不是民進黨所追求的目標，而是騙選票、攫取政權的手段。

虛擬台獨 陷人民於險境

然而，永遠只是在「台獨」路上、並沒認真想過要抵達目標的民進黨，帶給支持者的只有空虛的盼望，帶給全民的則是擔驚受怕。蔡英文過去曾嚴斥ECFA是糖衣毒藥，看看蔡政府執政以來反覆玩弄台獨議題，民眾應該發現，民進黨口中的「台灣國」才是真正的糖衣毒藥，民進黨一次又一次的撩撥、一次又一次的餵食，讓許多人以為台灣建國有望，但事實上，一遇到關鍵時刻，民進黨高層卻紛紛走避，連公開表達台獨立場的肩膀和膽識都沒有。如此畫餅充飢的虛擬式台獨，沒有任何實質意義，卻已陷人民於兵凶戰危的險境和恐懼中。

面對這虛偽怯懦不負責任的執政者，挑戰的在野黨、尤其是國民黨，必須以堅定支持與捍衛中華民國為己任，維護憲法、言必稱中華民國，以此對抗在國家認同上走偏鋒、不斷惹是生非、製造麻煩的民進黨政府。

每次大選，民進黨總喜歡威脅人民是台灣生死戰，然而，經過蔡政府近8年的扭曲與破壞，2024年大選才是貨真價實的國家保衛戰。誠如馬前總統的呼籲，要大家一起「下架這個違反《中華民國憲法》、無視台灣人民安全的政府」。2024一役就是戰爭與和平的選擇，中華民國的未來、民主發展的存續、人民生活的安危，都繫於此一選舉的結果。