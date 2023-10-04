最近喜歡上了看20餘年前的廣告，不為別的，只是反感於現在不少霸屏的保健品廣告，用著天花亂墜式的語言，去綁架兒女們的孝心。

在我小的時候，廣告可沒有那麼惱人。至少，這些廣告的設計可沒有旨在用白頭髮的老頭老太，用著吹捧的文詞「忽悠」大家買他們家的商品。相反地，有些會用流行或是自我創作的歌曲以達到宣傳深入人心的效果。比如最典型的，就是人們一聽到《Rhythm of the rain》的旋律，他們不約而同地會想到綠箭口香糖。自然、雋永的曲調，恰好與綠箭口香糖標榜的清新口氣相呼應，妙不可言。

今天我回顧的舊廣告，在上海可謂廣為人知。直至今日，仍有不少上海人記得它，並時不時地哼哼廣告歌曲：

上海是我長大成人的所在，帶著我所有的情懷……

沒錯，就是這首《喜歡上海的理由》。

在這則廣告中，有一些人物形象同樣深入人心：有偷瞄女同學的熊孩子，有看著模特表演太露骨而遮住兒子眼睛的父親，證券公司門口為股票瘋狂的大媽大爺們，摸著上校大叔的小男孩，裡弄裡戴著墨鏡裝明星的小開……

一切都構成了世紀之交上海的圖景：改革開放已進行到第20個年頭，計劃經濟模式正朝著市場經濟快速突進，全球化的浪潮席捲神州大地，而上海本身的城市建設也近乎以「一年一小變，三年一大變」的速度狂飆。在社會邁入急劇轉型的時代，社會各階層的因應也不盡相同。從90年代末的全民炒股，再到年輕人對於港台和西方流行文化的熱衷，抑或是男女戀愛觀等社會觀念的逐漸轉變，這一時期的上海比以往任何時代更凸顯出城市文化的複雜與多元。傳統與摩登、精緻與市井、保守與開放……這些矛盾對立的特質，自開埠以降，就貫穿著上海城市發展的歷史。無數的城市居民，透過他們的日常生活，共同繪製出多彩斑斕的市民文化，在中國近代城市的發展模式中，可謂「不可無一，不可有二」。

有人說，這首《喜歡上海的理由》，是真正的「上海人之歌」，從這個層面上說，當之無愧。小小的廣告，竟可以承載百餘年來一座都市的風情與氣質，怎不令人擊節！

甚至，該廣告的影響力，遠遠超過了產品本身。原本這則廣告是為力波啤酒而代言，也拜廣告所賜，力波啤酒在上海市場的佔有率一度領先。可惜的是，力波最終因經營不善，在2011年為雪花啤酒併購，徹底消失於上海大小超市的貨架之上。產品成為了過往，而《喜歡上海的理由》卻讓無數上海人至今回味無窮。無數的異鄉遊子，在外看到廣告時，不由眼眶濕潤，想起了千里之外的家。我第一次看到這則廣告的時候，年僅7歲，歌詞的不少內容根本就不甚理解。而今，在外求學的我時不時地去找這首上海人之歌，一邊看，一邊哼著「有人出去，有人回來」，一邊想念那段單純的舊時光，和那座日新月異的城市。

不知以後誰還記得力波啤酒？

遺憾的是，這首歌曲的作曲者和原唱孔佳，在2006年，26歲的年紀，因肺癌早早離開人世。而在他離開的這十餘年，上海的城市風貌，又和歌曲中的呈現迥然相異。歌曲中出現的老工廠，有不少已經徹底淡出了人們的視野，大街小巷中人們手中都捧著智能手機發微信拍照片，城市中越來越多的高樓大廈拔地而起……

正如歌曲所唱的那樣：

城市的高度，它越變越快，有人出去，有人回來。

身邊的朋友，越穿越新派。上海讓我，越看越愛。

好日子，好時代。

我在上海。

（陸軼雋）