俞大維說他最敬佩的人是陳儀。

「俞大維先生紀念學會」今年9月19日臉書貼出《聯合報》2021年11月18日張作錦的文章：

「1958年8月23日下午6時30分，中共轟擊金門，金防部3位副司令官吉星文、趙家驤和章傑殉職，時在金門巡視的國防部長俞大維，被炮彈炸傷頭部。

星移斗轉，換一個場景，41年後的北京，1999年9月18日下午，中央、國務院、軍委召開大會，表彰研製『兩彈一星』有貢獻的元勳23人，由『中國導彈之父』錢學森代表致答詞，他開宗明義的說：今天受獎者大都是70歲以上的第一代科學家，有3位先賢前輩是我們這一代人永遠感恩與懷念的，由於他們3位的遠大眼光，以及培育人才的寬宏胸襟，十年樹木，百年樹人，才有今日的開花結果。

第一位就是俞大維先生。例如在場的受獎人…，都是在俞大維的兵工廠培養出來的人才。（俞就是陳儀作兵工署長，訪問德國賞識提拔回國的。）

錢學森接著提吳大猷和翁文灝。吳大猷曾任中研院院長。台灣年輕的人可能不太知道翁文灝，他是有名的地質學家，後從政擔任過行政院長。翁後來1948到台灣省嘉義的空軍基地房舍住過，1949年大陸巨變，他避居法國，寫下了感念陳儀的詩。1951年回大陸，1971年辭世。」

鄭士鎔在「細說陳儀」繼續說，他既已答應陳祕書長於學期結束後前來政院服務，就不再等候《大公報》是否錄取，回到合川繼續教書。但《大公報》還是要用他，鄭說該報盛情可感。輾轉思維，最後決定函謝陳祕書長，說明報考《大公報》經過，並願從事新聞事業而不能如約前往政院追隨，請他原諒。

當時交通不便，合川重慶間的書信往返需4、5天不可。有天翻閱遲到的「中央日報」，鄭始知他寫信給陳儀的前一天，陳已調任黨政考核委員會祕書長，即由權力機關調至冷衙門，等於投閒置散了。際此時刻，他竟去函懇辭已約定的工作，豈非成為卑劣小人，真是令他無地自容。鄭即函丁名楠表白經過，請他代向他二舅仔細解釋。後得陳儀給他的覆信，內有「鄭君士鎔，洵佳士也，餘甚器之」之語，並勉他好好的為社會服務。這種寬厚慈愛的精神鼓勵，使他從無限羞愧中得以復甦過來。這也是3年後陳儀在台灣以一紙命令要鄭赴台工作，他即懇辭已任要聞編輯的《大公報》職務，飛往台灣追隨的原動力。

而陳儀的調職，就是他在院會中，與行政院長孔祥熙激烈爭辯政策問題。翁文灝在1950年6月18日陳儀死後，在巴黎悼陳的詩所提的「一時親貴誤經綸」。

鄭士鎔說，陳逝世後，由其五弟公亮收屍火化，骨灰安葬台北郊區，立碑以號稱「陳公退素之墓」。當時已無新聞報導，除其親屬外，知情者恐怕不多，我亦於多年後自陳文瑛處始悉經過。海內外更鮮悼念陳的文字，只有住巴黎友人寄來翁文灝在法京所寫「哭陳公洽」之詩兩首：

「海陸東南治績豐，驚心旦夕棄前功；試看執楫理財士，盡出生前識拔中。」

「一時親貴誤經綸，耿直如公有幾人；最憶巴橋廷議席，面言秦檜是奸臣。」

（圖／郭冠英提供）

翁文灝（圖／郭冠英提供）

翁文灝曾任國府資源委員會委員長及行政院院長，才智出眾，獻替頗多。但早已棄蔣避居法京，乃有哭陳詩作。因我從未知曉他倆交情，讀詩見其對陳如此理解，而且推崇備至，特感其情誼之濃動人心弦。他還有詩悼其資委會舊屬，後被以匪諜罪名遭槍決的台灣電力公司總經理劉晉鈺：

「電學專精一代英，無辜竟亦受非刑，傷心自命鋤奸者，毀滅人才罪不輕。」

「台島重心工業多，倖存材力足負荷，於今慄慄生危懼，軍力滔天受折磨。」

從這幾首悼友詩中，不僅明示了3人間之友情，也暴露了當時台政之專橫。

鄭士鎔於1942年11月進《大公報》，至1945年12月8月15號刊出「日本投降矣！」的頭版。

鄭接台灣長官公署函，還到嘉陵江畔獨思良久，再自上海飛台，接任丁名楠（已出任曾文區長）所遺職位，開始追隨陳儀長官服務公職。

丁名楠在曾文區做得很好，他認識了林書楊，林後來是左派共產黨，被關了30多年，是在牢最久的政治犯。丁、林相交的故事很感人、這也證明了當時台灣的大陸來的官員其實做得不壞。但丁名楠在228時也差點被學生軍所殺，他凜然以對這些暴徒，後來還饒恕他們，所以台南鎮壓的較輕，那些殘忍的皇民暴徒都得輕縱。

鄭士鎔是台灣光復後兩個多月始抵台北，看到了陳長官的起居生活以及施政作風。

長官日籍夫人未來任所，留住上海。長官不住前日本總督的豪華官邸，而以一座普通民宅為居處，起居飲食由副官照料，以簡便為原則。午餐即帶便當在辦公室食用，絕非一般封疆大吏所能辦到的。他的清廉有口皆碑，即連他的對手，也都欽佩他的操守。

長官抵台主政頗具民主作風，除禁賭、禁娼、禁舞等政令具強制性外；如立即舉行地方選舉，成立各級議政機構；如廢止民政機關前設置崗警，如對文化事業及新聞事業的尊重，光復後報章雜誌紛陳，言論絕對自由等等，均獲各方的讚譽。

當時鄭親自感受到的是：（一）長官文字素養之高，出我意想之外，我原以為他舊學根底很厚，想不到他對白話文的運用亦功力頗深。由他授意的演講稿，他潤飾處之令我心折，絕不遜於《大公報》王芸生先生審核社論時所展示的魅力。（二）長官性情溫和，待人寬厚，公私場合，我還未見過他疾言厲色的情景。（三）令我印象特深的是，他要部屬遵行的指示，命名「長官通知」，充分展現了他內心含蘊的平等意識。