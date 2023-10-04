民進黨參選人賴清德3日召開國政說明會，暢談創新經濟，智慧台灣相關主張。圖／賴競辦提供

賴清德批評服貿說，大陸人來台投資六百萬元就可以經營美容業，會使經營家庭美容院的台灣人失業，又說反對服貿是不讓台灣鎖進中國，要跟世界其他國家簽貿易倡議，才可以走向全世界。

賴清德這番話，如果是綠營名嘴賺通告費的話術，可以體諒這種言論水平，如果是總統候選人的政見，可以看出其政策思考能力的低下。

台灣美容連鎖店已非常成功，如果會擠壓家庭美容院造成失業，也已經失業幾十年了，還能經營下來的家庭美容院，已與美容連鎖業者形成並行市場，河水不犯井水。

大陸人拿得出六百萬元，來台經營美容院，是來當老板，不是來當員工，這是起碼的常識，不知道賴清德有沒有這種常識。

大陸人當六百萬元的老板，必須請台灣人當員工，也就是要跟美容連鎖業者搶員工，搶員工就會提升員工薪資。

大陸可以來投資的服務業，不會只是美容業，就可以全面提升服務業的員工薪資，改善目前服務業薪資低落的困境。

賴清德連這個道理都不懂，實在太令人訝異，還是只是想跟著綠營名嘴一樣瞎扯，譁眾取寵而已。

再談「鎖進中國」，蔡英文執政滿七年，貨物出口到大陸的比例，達到前所未有的高峰

這不是更「鎖進中國」嗎？賴清德是在明嘲暗諷蔡英文嗎？

再說與世界各國簽「貿易倡議」，根本就是騙局一場，美台自由貿易「協定」簽不下來，弄個貿易「倡議」來哄騙選民，活脫就是「假博士論文」的翻版，這不是走向世界，這是走向騙局。

賴清德自許是醫師出身，就應該講求「醫德」，不能用「胡扯服貿」或「鎖進中國」這種謊言來騙人。

這就不是醫師，而是詐騙集團。

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