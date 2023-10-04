台北市長蔣萬安今年擴大舉辦雙十國慶大會，應歡迎市民馬英九等萬千民眾，共同歡慶中華民國的生日，並與民進黨主辦的國慶大會作個對比！

前總統馬英九多年來始終保持在雙十參加總統府前的全國各界慶祝大會，但是自前年起主辦單位用了Taiwan National Day（台灣國慶日）的主視覺，將這場中華民國雙十國慶的基調，偷偷轉換成有台獨意識的變相國慶日後，很多民眾都覺得並不恰當及不能接受。

現在經過馬前總統的善意提示後，主辦單位並沒有作出改進，終於由馬前總統代表發聲，表達𣎴滿的情緒，並婉拒前往參加這項變調的國慶慶祝大會，馬的動作獲得很多同胞的支持與贊同。

受民進黨影響的雙十國慶籌備會因馬的決定，立即作出回應表示，會場已到處飄揚著青天白日滿地紅的國旗，足以代表了是慶祝我們的國慶，不知馬先生為何還婉拒參加？

籌備全國慶祝大會的主委、立法院長游錫堃也表示，今年與往年的慶祝活動並無不同，不知為何馬前總統為何拒絕參加、但他在記者面前仍對馬作口頭的再度邀請。

民進黨在修改雙十節慶典的國家名稱之後，還故意裝傻強調國旗等歡慶元素並沒改變，不了解馬前總統為何有婉拒參加的動作。但對於為何將「中華民國國慶日」，改為「台灣國慶日」作出解釋，這種有關更改國家名稱的大事，卻不出示根據及決定的過程，事後還故作無辜，實在是可惡之極！

好在馬前總統事前也作了安排，他在十月三日率領了「大九學堂」的三十名大學生，前往新加坡訪問，並參與「亞洲前瞻峰會」，以避免留在台北時，面對府前雙十國慶的尷尬。

所以今年由於馬前總統的率先表態，必然會引起眾多早就看不慣的泛藍民眾的共鳴，他們不會前往總統府前的變調雙十國慶，但他們應該去參加，一個合於正常規格的雙十慶祝活動，作為國民黨籍的首都市長蔣萬安，就有義務去準備一個，充滿歡樂氣氛的國慶大會，竭誠歡迎所有的市民前往共同慶祝。

蔣萬安市長在今年稍早的上海「雙城論壇」中，有著非常傑出的表現，嬴得了民眾很大的認同，有了很大的聲望，如果此次在北市安排一次盛大的雙十國慶，極力歡迎泛藍民眾的熱情參與，將會創造他個人更大的聲望。

蔣萬安要接下馬前總統的漂亮傳球，積極邀請泛藍民眾，共同參加一場嘉年華會式的雙十國慶，顯示國民黨及蔣萬安個人極高的聲勢！（作者為資深媒體人）

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