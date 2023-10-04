「Lin bay好油」板主林裕紘遭恐嚇案，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆3日說明林自導自演的經過，以及警方如何透過網路偵查及調閱監視器畫面破案。 （郭吉銓攝）

林裕紘「自導自演」的事件，顯然是核彈級的大爆炸，等於是對原本即將溺斃的民進黨，拋擲了一個救苦救難的救生圈。

我不知道為何林裕紘會出此下策，用以「隱退」，但其所作所為，無論再如何解說，都是完全不可原諒，也不能被接受的。依法應當有若何的懲處，就必須完全依法行事，不容寬貸。

林裕紘自毀信譽，儘管對農業有再多的專業，恐怕也無法再獲得民眾的信賴，不但毀傷了自己好不容易建立起的名聲，更連累不知情的無辜者受害匪淺，理當迅速回台，除深切道歉外，並接受應有的懲罰。

最尷尬的應該是國民黨，以及當此新聞被廣為傳播，大家信以為真的時候，許多激於義憤或其他原因，對林裕紘加以聲援的學者、名嘴及政治人物，這幾乎包括了所有在野黨的各色人等。

涉案的許姓嫌犯，不但是國民黨的黨工，而且還是學法律出身的，知法犯法，罪在不赦；國民黨雖已立即將其開除，但顯然還是不夠的，深切的反省與道歉，無論如何都是應該做的。

聲援過林裕紘的人，當然也必須表態「認錯」，儘管大家都受到了林裕紘的蒙騙，但識人不明、見理不清，就群起鼓譟、隨聲附和，也未免有失慎思明斷的缺失，當然也需「言責自負」。至於應該採取怎樣的形式表態，就端視個人的決定了。

我們必須給負責偵辦的桃園地檢署應有的掌聲，由於他們的鍥而不捨的積極查辦，才得以在短短的幾天內就宣告破案，法網恢恢，疏而不漏，更不因黨派不同，而有所迴護，這正是不偏不倚、公正無私的辦案態度，不論顏色、不設立場，允作典範。

民進黨從「加害人」逆轉成「受害人」，大有鹹魚翻身、否極泰來的歡欣鼓舞，想必也一定不會放過趁勝追擊的大好機會，至於會引發多大的效應，能否掩蓋其農業政策、蛋腐蛋荒的缺失、能否擺脫「綠色恐怖」的責難，就要看後續的發展了。

對在野黨來說，無疑這是一個危機，必然對選情造成更形艱困的局面，尤其是多數媒體都掌握在綠營手中，恐怕該如何招架，就得要細細思量了。

危機也許便是個轉機。眼見民進黨極可能聲勢浩大地捲土重來，在野黨如若不能順利聯合，恐怕2024仍將會是民進黨一家的天下。

其實，撇開政治算計，這齣唱得讓一干人等皆在不知情的狀況下蹈入陷阱的爛戲，正反映出當今網路世界的可怕。揆其所由，泛濫於網路的匿名、假借帳號，絕對是推波助瀾的禍首，「網路實名制」實在是有加強考慮的必要了。（作者為退休大學教授）

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