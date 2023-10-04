我寫過一本書探討法治課題，書名是《蘇格拉底與孟子的虛擬對話：建構法治理想國》，其中提出一個重要的概念，便是指出法治並不是一般誤認為的一種絕對的理念。法治是相對的，而且存在著不同可能組合，我把它叫做法治可能曲線。我在美國蘭德智庫做報告，畫給智庫的學者和專家看，獲得肯定。現場資深經濟學家表示願意一起和我寫一篇論文。另外，這本書的大陸版得到的評價還超過台灣。

舉個今天的例子來說，你認為檢察官經由選舉選拔，是一個比較合乎法治理念的制度嗎？我認為非常值得檢討。或許這就是美國法治的弱點，但是美國相對於許多其他國家，目前還是會被歸類為一個法治國家，因為它尚能滿足許多其他的法治標準，我在書中也列明種種法治標準。

美國有大約2千位地方檢察總長是競選上位的，紐約州檢察總長詹樂霞也不例外。她的競選政見公開而明確，就是起訴川普。問題是，司法必須跟專業和證據走，而不是跟民意和社會情緒走。

然後她選上了，於是她就起訴川普融資詐欺。那麽大家在問，融資給川普的銀行有沒有認為他詐欺？借錢給他的機構，有沒有承受過損失？如果沒有受害者，那融資詐欺怎麽成立？

這樣的戲碼搭在儼然十分嚴肅的法院平台上演出，告訴了我們，美國制度的缺陷，恐怕一個個都被暴露了。

你要在體制内糾偏，就只有上訴、再上訴，曠日持久，耗費甚鉅。那又遇到另一個法治的體制問題了：美國的訴訟成本太昻貴，沒有錢，就爭取不到正義！目前為止，川普貌似還消耗得起，並且支持者捐助了訴訟基金。這两年，川普打官司，花費不下5千萬美元。

說到底，自古到今，自西到東，不管是在法治還是人治社會，不管是站在我所謂的法治可能曲線上面的哪一個組合點上，體制總有缺陷，總能找到門徑，即使是共和國，香蕉一族的國旗總有辦法升起。

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