柯文哲說「放心！藍白最後一定合」，隔天民眾黨發言人陳智菡又拋出「藍白比民調，輸的退選」，事隔多天爭論未平，柯文哲還真讓人放心不下！

不過，不比民調還有什麼選擇？選舉戰力四大指標：組織、動員、文宣、造勢，能不能比？經歷過「兩顆子彈」、「假共諜王立強案」對戰奧步的經驗，能不能比？看看國民黨執政4都10縣市，還有2無黨籍親藍縣市，祭出黨紀後的國民黨兵強馬壯，想想「藍白合」，難道只剩「比民調」一途？

現實上，比民調並非「藍白合」的唯一解方，民調也不是絕對公平、公正、公開的良策；比完民調後各自支持者能否轉向支持勝出的一方，也還存在大大的問號。民調如果這麼神，那郭台銘徵召民調願賭不服輸，該怎麼說？國民黨被騙一次是傻，被騙第二次那就是真蠢了。

民調真的沒有那麼神，否則總統選舉也不用勞民傷財去投票，大家相信民調決勝負就好了？事實上，當然不神。以過去幾次選舉民調經驗看，國民黨總統初選採全民調，都有親綠選民反操作的跡象，明明知道哪個參選人不好打，偏去支持另一個競爭對手，搞得國民黨內兄弟鬩牆、互相猜忌，結果雙方都不服氣，只要輸的一方不動員，最後選舉還是輸給民進黨候選人。侯、柯的號召力愈強，「藍白合」愈無法歸隊，那又何必比民調？

侯柯民調在伯仲之間，若執意比民調，民眾黨和柯文哲恐怕也沒有絕對把握能贏，反倒給了競選對手反操作的機會，這也不是兩黨支持者所樂見。柯文哲不妨敞開心胸，看看國民黨執政地方縣市半壁江山的實力，坐下來好好商量對策，協調出對台灣人民、對選後大局、對民眾黨未來的最有利方案。

2004大選連戰和宋楚瑜搭檔參選總統，當時親民黨、宋楚瑜、立委人數都比現在民眾黨大得多、戰力強得多，「國親合」聲勢鵲起，能威脅民進黨阿扁執政，連宋配不是靠民調出線，宋楚瑜當時能居副手，難道柯文哲不能？

「藍白合」理念先合，各有擅場，截長補短方能戰勝擁有執政優勢的民進黨。藍白雙方陣營先要鋪陳「能合」的氛圍，「比民調，輸的退選」絕對是1+1小於2，但是，「藍白合」足以寫下歷史，柯文哲「放心！最後一定合」無疑是2024總統大選最為關鍵的表態。

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