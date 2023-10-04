美國聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日遭罷免，創下美國史上超過100年來的首例後，在國會大廈發表談話。（美聯社）

美國眾議院表決通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。成因須歸於共和黨內鬨，讓僅8名的少部分共和黨議員，加上208名民主黨議員投下贊成票，以簡單多數通過罷免案，成為美國史上首例。另外一提，台灣目前沒有罷免立法院長的法源。

此案可作為藍白合作的重要借鏡，尤其是從民眾黨方面的利益出發，成為如同8位共和黨籍眾議員的關鍵少數，正是其在未來可能的共治政局中不致淪為陪襯的生存要件，否則即便事先許以再多的位置分配，都將成為一種隨時可收回的政治施捨。

如按民眾黨的利益最大化想定，哪怕是藍白成功共推正副總統人選並在形式上組成聯合政府，未來立院三黨不過半的局面才是維持民眾黨生存利益的關鍵所在。亦即沒有立院三黨不過半的藍白合，將有害於民眾黨在藍白合成功下架民進黨後的生存利益，民眾黨能在新政府中取得並維持多少的權力資源，與民眾黨是否成功扮演關鍵立院少數的角色呈絕對關係，此為政治現實。

此也呼應了柯文哲曾說過的「由國會最大黨推薦行政院長，不排除由民進黨團組閣」的政治運作邏輯。哪怕是藍白合失敗，柯也要憑藉著三黨不過半的權力現實，向執政的綠營政府索要符合相對應於實力的政治資源，而非現在一樣只是可有可無的配角存在。

麥卡錫罷免案提供的預示效果是，即便是兩黨政治生態平衡下的美國眾院，都會發生遭同黨發起罷免拉下議長的案例，何況是不同黨組成的立院聯合多數?

一旦未來三黨不過半，不問總統究為藍、綠何方，就《憲法增修條文》第三條提供的閣揆不信任案簡單多數決法源，極有可能如同美國眾院首例罷免一樣，發生適用的首例。也由於三黨不過半的多極權力分布不穩定的特色，增修條文第三條第二項第三款的總統解散立院權的總統特權行使，恐就無法必然發揮立法預期的「恐怖平衡」避免頻繁倒閣的政治效果。

總之，一旦三黨不過半成真，在無望修改憲法成為真正的內閣體制之下，政黨分合變化勢必引發政局動盪，此是否為人民之福，實有待時間考驗。（作者為自由撰稿者）

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