兩岸官方關係持續惡化，沒有緩和跡象，大陸官方一再強調絕不容許「吃大陸的飯，砸中國大陸的鍋」，已波及到台灣農漁產品的輸陸，大陸官方對輸陸農產品將不再讓利。中國大陸在今年4月12日啟動對台灣的「貿易壁壘」調查，半年期限即將到期，初步判定台灣對大陸貿易措施涉嫌違反「非歧視原則」和「一般取消數量限制原則」等世貿規則；若台灣官方仍堅持抗中，沒有善意回應，大陸官方很可能會對台灣採取直接報復性關稅（提高懲罰性關稅）和非關稅壁壘（採取限制性進口措施），甚至採取跨項目制裁，影響範圍及程度，將遠超過中止或部分中止ECFA。尤其對岸若也仿效我禁止大陸2,509項貨品進口方式，禁制我方「相同項目」的貨品對其出口，衝擊程度遠比課徵高額關稅要嚴重許多。正值台灣出口已連12個月負成長，且2022年台灣對大陸貿易順差高達1,565億美元，加以去年早收清單產業的出口值為204.95億美元，約佔台灣出口到大陸的16.9%，陸方回擊貿易壁壘的做法，對台灣經濟（包括中小企業和農漁業）無疑雪上加霜！

然而據親綠媒體報導蔡政府研判，此舉係大陸對台灣2024大選「介選行動」的一環，台灣政府絕不會坐視，也將採取必要的防衛或反制措施，大陸同樣將蒙受損失；國發會主委也表示ECFA對台灣的影響越來越小，台灣的經濟跟ECFA取不取消沒那麼大的關係；國內也有民調機構指出，經調查最近表示對可能中止或部分中止ECFA給予台灣的關稅優惠看法顯示，國人三成七會擔心，五成一不擔心，並延伸解讀為中共當局，如果試圖以此影響2024台灣總統與立委選舉，可能會有反效果，典型的走夜路吹口哨，也完全奉行德國約瑟夫•戈培爾（Joseph Goebbels）的混雜部分真相的說謊，比直接說謊更有效。只是政府官員錯誤決策沒人負責，所有後果卻要中小企業及農漁民來承擔公平嗎？

另外，蔡政府大撒幣分散農產品外銷市場，雖然一時取得若干表象的成績如2022年外銷美國農產品總值占17.5％居首位，外銷日本農產品總值占16.3％，中國大陸占12.9％落居第三，但仍然無法填補失去中國大陸市場的損失（如2022年外銷中國大陸農產值較2021年減少4.430億美元，2022年外銷美國農產值較2021年亦減少742.5萬美元，只有2022年外銷日本農產值較2021年增加8,488.6萬美元），何況中國大陸仍然是全球最重要的農漁產品生產及進口市場（2022年中國大陸農產品進口額為2,360.57億美元居全球首位，美國居次，德國第三），且有地利之便，自不宜輕言放棄。而過去的最大在野黨為了怕被執政黨戴紅帽，甚至在許多涉及兩岸及外交的議題上，不敢據理力爭，讓執政黨肆無忌憚的拿台灣的農漁產品去抗中，再揮霍人民辛苦的納稅錢去補償！

農業產值雖小卻攸關民眾的日常生活，動見觀瞻，缺蛋紛擾就是最佳的例子。而好的領導者能做出很多正確判斷，在野總統候選人不應只在乎老農福利，除宣示選上後定會重整台農發、台農投及台灣農產品外銷平台的人事，用人唯才，讓他們能發揮應有的功能外，應邀集相關學者專家及業者，成立兩岸農產貿易正常化推動小組，跳脫意識型態，在建構輸陸農漁產品風險管控機制，運用AI科技重置農漁產品供需、品質暨食安產業鏈，避免重蹈覆轍的同時，主動檢討目前對陸方的830項管制措施不合理之處，分階段大幅開放，以展現我方善意及追求貿易自由化的決心，讓兩岸農產貿易正常化。（作者為台大農業博士，農漁經學者）

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