美國在10月3日下午，發生了創歷史紀錄的事件，眾議員投票通過，罷黜共和黨籍的美國眾議院議長麥卡錫，為美國開國近250年開創先例，消息傳來，美國政界一片嘩然，驚訝、惋惜、茫然俱有。

麥卡錫是從加州來的資深眾議員，歷任共和黨各項國會黨職，今年初獲選為眾院議長，10月就遭罷免，真是短命議長。讀者會問：明明共和黨擁有多數，怎麼可能會通過呢？

看著電視上的轉播，簡直是上了一堂美國政治課，也充分顯示民主的脆弱，幾個人就可以決定罷免眾議員選出的議長，是名符其實的少數暴力。

美國國會在上星期天9月30日快馬加鞭，通過臨時撥款法案，避免聯邦政府關門危機，原應為好事，卻引發共和黨的內訌，極右派共和黨眾議員蓋茲發起罷免動議，10月3日早上麥卡錫還信誓旦旦地稱，要這些極右派放馬過來；下午投票，最終票數216票同意，210票不同意，麥卡錫敗下陣來。6票就足以造成美國議會政治的大動盪。

去年美國期中選舉，親共和黨（所謂的泛紅）民眾指望掀起紅潮，因為民主黨的拜登處理國際關係和經濟表現都為極差，尤其通貨膨脹空前劇烈，真可謂民不聊生，但是選舉結果，共和黨在參院還是少數黨，在眾議院雖然多數，但僅以221席對212席的9席多數控制眾院，麥卡錫當初就是歷經4天、15輪投票的漫長過程，才終於被選為議長（也幾乎創下美國歷史）。當時就有分析認為，麥卡錫作為弱勢議長，為了拉票，向共和黨極右派做出許多讓步，彷若浮士德與魔鬼立約，是被狹持的議長，位置岌岌可危。

美國眾議員比參議員選舉容易很多，一任2年，而且選區小，例如人口全美最多的州是加州，有3953萬8千多人，只能選出2位參議員，卻有52位眾議員，因此眾議院候選人很容易操控選區，使得極左或極右的人容易當選，尤其美國兩院的委員會主席採資深制，如果這些議員當上主席，更是會阻擾正常議事。這就是少數暴力。

美國共和黨和現在台灣的國民黨，明明危機滿天，卻還四分五裂，爭權奪利，挺川普和反川普的，針鋒相對，看得泛紅選民恨鐵不成鋼。民主黨卻呵呵笑，就如民進黨呵呵笑，等著收成明年的選舉，繼續執政8年。到時，台灣已不知去向，何況孱弱的國民黨。

（作者為資深媒體人）