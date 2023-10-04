老百姓對疫苗都有顆玻璃心，疫苗是要打到正常人，一丁點的不良反應，都會被放大成洪水猛獸，這是公衛官員該有的覺悟與思維。可惜現今衛福部高官多是醫療出身，醫療思維抱持的是「良藥苦口」，對老百姓些微的抱怨會嗤之以鼻，重大事件會裝聾作啞，政策因政黨利益而轉彎也就不足為奇，這些也都成為擊碎玻璃心的榔頭。

高端新冠疫苗的爭議，大家看到的是整個政府在「扶植國產疫苗」的正確政策下，寵壞一家廠商的惡行。高端本身沒有錯，錯在政府太寵了，一路為其上市開綠燈。快到自己都還是根苗子，就被揠苗助長，當成了頂梁柱。最後害到的是這根倒下的假柱子，垮下的是老百姓對疫苗的信心房子。

這次高端進口韓國流感疫苗，充填後變身為國產流感疫苗，和巴西進口蛋去了殼就成為本土蛋是相同的套路。高端和超思為了自己的生存向政府標到了進口業務，本身無可厚非；但政府如果還有一丁點憐憫老百姓的心思存在時，就會好好的督導高端和超思。廠商為了多賺些錢做得不好，這是商家本性，不算罪大惡極；而政府該督導而不督導，坐令危害老百姓的健康才是罪不可逭。政府害百姓，就像醫生害病患一樣可惡，摻了政治目的就更無恥了。

當百姓對高端疫苗的玻璃心已經碎滿地時，政府不該再於傷口上撒鹽。闖關失敗的疫苗，利用指揮中心得徵用防疫物資的擦邊球，在疫情末期比照小吃店蒙混通過，食品藥物管理署也趕緊配合仿照剝巴西進口蛋的做法改成國產疫苗。最後再利用早早封緘高端，拖到9月28日才封緘國光，讓市場在接種前就已瀰漫著只有高端疫苗可接種的恐怖氛圍，不少民眾也才會異口同聲出現排斥打高端疫苗的聲音，因為嚇壞了。

這種氛圍連部分醫療機構也傳出看不下去，也在協助病患想盡辦法躲開高端疫苗。可見「顧人怨」已經擴展到了「顧醫怨」，這又能怪誰呢？當然是政府自己。如果當初不要太寵高端，管你要進韓國還是印尼的疫苗，照著藥監的程序來，合就過，不合就重來，這樣才是愛高端的做法。

政府任何偷雞摸狗的行為，會把一個可能會成材的疫苗廠掐死在襁褓之中。以後高端如果還想再進口腸病毒疫苗或其他疫苗，請問家長敢帶小朋友去接種嗎？如果政府又糊塗到變本加厲，只核准高端公司進口某種疫苗，那不就等於直接判了這株疫苗的死刑。所以高端有今日，政府難辭其咎。

（作者為中華民國防疫學會理事長）