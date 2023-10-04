今年是一帶一路倡議提出十周年，第三屆一帶一路國際合作高峰論壇即將在北京召開，預計將有90餘國代表出席。一帶一路倡議是北京推動國際合作與全球治理的重要平台，作為倡議者的習近平，歷經這十年來國際環境的變化與世界秩序的重組，將提出中國對於全球治理與世界秩序的新看法與宣示。

構建人類命運共同體

8月以來北京藉參加南非「金磚國家組織峰會」與古巴「77國集團+中國峰會」機會，表達結合南方國家透過南南合作改善全球治理、重塑世界秩序的決心。大陸國家副主席韓正在聯合國大會，就應對全球面臨的多重挑戰提出四建議，重申中國堅持多邊主義、完善全球治理，提高發展中國家的代表性和發言權，推動全球治理朝著更加公平合理的方向發展。他還表示，中國式現代化可以為世界和平與發展注入更多的正能量，為人類文明進步做出新的更大貢獻。

大陸國務院9月26日發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，向國際社會闡明中國推動構建人類命運共同體的理念主張。白皮書提出構建人類命運共同體的實現路徑，有推動新型經濟全球化、走和平發展道路、構建新型國際關係、踐行真正的多邊主義、弘揚全人類共同價值。白皮書還總結一帶一路倡議十年來的行動成果：推動高質量共建「一帶一路」、落實三大全球倡議、與越來越多的國家和地區共同行動，為各領域國際合作注入強勁動力等。

從約翰尼斯堡宣言、哈瓦那宣言到韓正的聯大演說，再到人類命運共同體白皮書的提出，都是在為即將召開的一帶一路峰會鋪陳。一帶一路倡議是習近平提出的全球發展藍圖，是中國建構的國際合作平台，更是改變全球治理重建世界秩序的推動力量。

1970年代北京進入聯合國，重返國際舞台，當時北京對全球治理抱持較為保守被動的心態，盡力減少國際輿論壓力，小心維護自己的國際地位與中國的合法性代表，鮮少提出自己對全球治理的立場與觀點。自2010年中國經濟超越日本，穩坐世界第二大經濟體，以及軍事實力的快速提升，北京改革全球治理體系設定優先事項，以符合自身價值與利益的能力與企圖心隨之升高。

中國開始積極從事全球治理的參與及布局，在世界銀行與國際貨幣基金取得第三高投票權。越來越多公民在國際組織擔任高階職務，一度有將近三分之一的國際組織首長為中國籍。正當美國在川普總統帶領下走向孤立主義與單邊主義紛紛退群之際，給了中國填補空缺和促進治理多極化的機會。

追求全球治理公平性

在既有的國際體系之外，中國也開始創建並擴大自己的多邊組織與多邊機構，如上海合作組織和金磚國家組織，2013年啟動的一帶一路倡議，則是利用援助其他國家的基礎設施，以強化雙邊與區域關係的龐大計畫。這項計畫讓沿線國家與中國建立緊密的經貿關係，也讓中國的勢力進入當地成為可以調和穿梭的第三方。我們從中東地區伊朗與沙烏地阿拉伯的和解，就可以看出箇中的妙用。這項全球戰略絕不只是要讓中國恢復昔日的輝煌，更是軟實力輸出的通衢大道以及重構全球治理的重要支點。

「一帶一路」不是對既存國際多邊組織另起爐灶，更無意削弱其他國家的主權。中國的策略是先團結開發中國家，結合自身的價值與利益，在既有的國際架構中反映開發中國家的集體需求，進一步追求全球治理的合理化、民主化與公平性。與其說中國要挑戰或取代原有的世界秩序與治理架構，不如說是要為其注入新的發展動力與助其完善的新思維。

正如人類命運共同體白皮書所宣示，人類命運共同體是基於中國文化的底蘊，源於中國式現代化的道路實踐，中國因素將是新治理與新秩序新機會。在西方領導力下降、區域衝突再起、氣候變遷危機四伏、全球經濟發展停滯等等多重危機的時代，中國因素有其啟發意義。