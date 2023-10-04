總統與立法委員大選「藍白合」成為熱門議題，表面上看，這只是兩黨如何聯手打敗執政黨的問題；其實不只如此，更大的意義在於順從多數民意以及避免少數統治。這是我國民主憲政發展的重大課題。

依據各項民調，當前期盼換黨執政的民眾超過5成；依據我國總統選舉辦法，候選人票數相對多數者贏，而依目前候選人支持度調查，領先的賴清德可能跟陳水扁一樣，以不到40%的選票當選總統。明明多數民意不要這個政黨執政，卻憑著少數民意的支持而執政，有違民主政治的基本義理。

法國及一些總統制或雙首長制的國家，總統選舉辦法有二輪投票的規定，第一輪投票結果，如果候選人得票不足半數，必須由得票前兩名候選人進行第二輪選舉，得票多者代表獲得過半選民支持，才能當選為國家領導人。這樣才是民主政治多數統治理念的落實。

當年修憲，李登輝成全民進黨的私念，規定選票相對多數即可當選總統，從而造就了憲政史上第一次政黨輪替，也是唯一一次少數統治的荒謬。試想，2000年投票結果顯示，多數民意不要民進黨執政，非綠遠多於綠，結果卻因泛藍或是非綠分裂而成全綠營執政，這完全背離當時的民意結構。這次總統大選，如此背離民主理念的狀況可能再現，而柯文哲是最能阻擋這個結局出現的關鍵人物。

國民黨基於勝選考慮，亟欲以藍白合回應多數民意期盼換黨執政的意念，但對民眾黨而言，配合有利於國民黨的權位安排模式，並不利於柯文哲及民眾黨急於擴大政治影響力的需求。一個志在成為關鍵少數的政黨，最理想的方式是柯以總統候選人身分當母雞，帶領不分區立委的小雞們衝席次；如果柯文哲屈居為副，不但聲勢明顯弱化，而且不能凸顯民眾黨優於藍綠的獨立性價值。

面對這個現實問題，柯文哲的應對方式是舉棋不定，說法前後不一，而且一副老大不願意的樣子。最近他面對深藍將領，拋出「藍白一定合」，但柯辦發言人隨即表示，民眾黨主張由第三方民調推出在野最強人選，「輸家退選」。對於比總統民調是否也要比區域立委民調的問題，他的回應是民眾黨每個選區都提名，看國民黨要掉幾席？柯P之言差矣！格局跟郭台銘「大哥先做4年」的說法不相上下，缺乏觀照全局的思維，只看到本黨及本人不能吃虧，而沒有表現出應對多數民意及少數統治的憲政難題的氣宇。

柯文哲在中華民國憲政發展史上的地位在此一役。如果他以多數民意為重，以避免少數統治為先，則應積極謀求藍白合。至於不讓本人及本黨吃虧的辦法還是有的，不必然要屈從於國民黨的本位利益。比如，不能失去政黨主體性，黨主席自己不能屈居為副，能不能推薦黃珊珊搭配國民黨總統候選人？同時在兩黨合作範圍擴及立法院的規畫下，讓國民黨承諾支持其為立法院龍頭。這樣既可促成藍白合，又能助益民眾黨的立委選舉，且參與聯合內閣，共同執政。如此一來，柯文哲及民眾黨關鍵少數的意念發揮極致，既有益於民主憲政發展、台灣轉危為安，又有利於自己及政黨的階段性發展，誰曰不宜？

（作者為資深媒體人）