非綠選民殷殷期盼的藍白合，到現在還卡在侯柯二人難為副的思想困局中，要解開這個死結，倒也不是沒有三全其美的藍白整合模式。

這個模式的操作方法，就是侯仍為國民黨總統候選人，並自挑合適人選擔任其副手；柯則不退出大選，只是經政黨內部程序調整後，從民眾黨總統候選人，改列為該黨排名最前的不分區立委候選人。兩黨以此合作模式贏得總統大選後，國民黨新科立委結合民眾黨及無黨籍立委，集體支持柯當選立法院長。這樣的藍白合模式，有三方面的優點。

首先當然是符合多數民意的期盼，讓民進黨下架，台灣的政治氣象得以一新，撥亂反正的新政，得以實現，這是藍白兩黨的共同貢獻，也是兩黨都能穩定發展的民意基礎。

其次，國民黨重新執政後，兩岸可以重啟對話，台海局勢得以舒緩，甚至中美台關係都可以回到比較平衡的狀態。國民黨在各領域的專業人才，也重新獲得在政府中發揮專長、為民造福的機會。但國民黨的重新執政，不可能一黨獨大、恣意妄為，因為諍友民眾黨在立法部門及輿論場域中的理性監督，會成為國民黨的一帖防腐劑。

最後， 對民眾黨而言，這樣的藍白整合模式，不但能讓柯粉因為柯位居民眾黨不分區首席立委候選人，而使民眾黨的政黨得票及立委席次大幅成長，讓民眾黨的政治實力倍增，也因為民眾黨不與國民黨在新政府的行政體系中混搭，而保全了該黨非藍非綠的純白特性，沒有所謂民眾黨因為在大選中與國民黨策略合作，而被國民黨「吞併」，或喪失民眾黨主體性，乃至該黨民意支持基礎流失的疑慮。在藍白整合模式運作下，柯若在國民黨聯合民眾黨及無黨籍立委支持下當選立法院長，因為國會議長要保持中立，反而最能凸顯民眾黨非藍非綠，居於中道的政治特性，民眾黨核心幹部對藍白在大選中合作後果的擔心，於焉可卸心結。

總之，藍白兩黨要在大選中合作，絕對不能採取零合競爭式的思維模式，否則，必然談判卡關而形成死結。兩黨的策略合作，應該要用雙贏的思考模式，讓兩黨在大選中都成為贏家，更重要的是，這種雙贏，也不能違背兩黨原有的政黨屬性特徵。兩黨的關係，在大選中，只是策略性的合作，先落實多數選民下架民進黨的深刻期盼，達成策略目標後，兩黨在新政府中，則是成為仍各自保有主體性的諍友，不求在所有政策議題上口徑一致，而是在合作為民謀福的過程中，保有良性競爭的空間。如此，則藍還是藍、白還是白，只是在遏制綠之禍國貪腐時，倚天屠龍、各出利器，並肩除惡而已！（作者為自由撰稿者）

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