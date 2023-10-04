2020總統大選前百日，王立強指控總統候選人韓國瑜受北京控制，引發兩岸關切，導致選情急轉直下；2024大選前百日，前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君，洩密潛艦資料給韓國國安單位。兩件事雖然不同，卻令人很難不聯想，是否又是一樁完美的「政治謀殺案」。

王立強當年向澳洲情報組織自首，聲稱自己是中共軍方特工，爆料透過向心夫婦滲透台灣成立間諜網，甚至資助中天、TVBS等媒體15億人民幣，旺中是主要盟友，雖指證歷歷，但經台、澳檢4年偵查，連個影子也沒查到，也無不法資金，王立強最終未獲得澳洲政治庇護，高調詐騙終被揭穿，但選舉已過，無人關心，即使當時傳與王立強有聯繫的邱義仁，事過境遷也無人聞問。

王立強事件如今看來，更像精心策畫的政治大戲，精準的讓「韓流」戛然而止。4年後的今天郭璽指控馬文君，令人聯想又是一樁想在選前「帶風向」、盼再造「王立強第二」政治效應的事件。雖然攻擊目標並非總統參選人，但利用潛艦下水設計一樁「叛國」事件，確實有利民氣集結，激發全民共憤，讓選票集中。

隨著徐巧芯錄音帶的一一曝光，郭璽「軍火掮客」身分，預料不久後將明朗化。但更讓人憂心的是，如果錄音帶為真，郭璽透露接到潛艦國造標案的GL公司是「詐騙集團」，潛艦國造未來會否成為超級大弊案？

潛艦國造專案召集人黃曙光的指控很嚴厲，洩露軍事機密、資料丟給中共使館，等同指控別人「叛國」，但郭璽是黃曙光找的人，預算也是專案小組一干人在運用，一旦郭璽出問題，潛艦浮現大弊端，黃曙光怕是要擔起最大的責任。