日本新任防衛大臣木原稔首度視察自衛隊，9月24日前往於今年3月甫開設陸上自衛隊駐地的石垣島。木原稔表示，若台灣有事，日本將出動第8師團協助島民撤退。鑑於台海緊張升高，兩岸爆發武力衝突機率陡增，日本除強化衛銊西南群島外，亦在該地整建避難所，規畫島民疏散到九州的相關措施。

疏散島民 阻絕戰火殃及

石垣島位於日本陸上自衛隊西南防線，除警戒部隊外，主要駐紮地對艦、地對空飛彈部隊，總共大約570人。除石垣島外，日本近年相繼在緊鄰台灣的與那國島及宮古島進駐自衛隊，此為日本持續強化西南群島防衛能力的一環，以因應中國在釣魚台列嶼周邊頻繁活動，及北京升高對台的軍事壓力。

木原稔在視察石垣島前，23日先抵熊本縣內管轄九州和沖繩的西部方面隊的健軍駐地，在對自衛隊訓話時強調，「強化西南地區防衛體制是緊要課題」。10月將舉行美軍與自衛隊「決心之龍」離島防衛演訓，石垣島即首度納入其中。木原稔在石垣島表示，「日本不允許以武力片面改變現狀」，此為日本對台海問題的一貫基調，亦即日本支持台灣海峽的和平及穩定。

台灣扼住日本西南群島，攸關日本的南面安全，自然關心大陸對台動武，此即「台灣有事」。然而，囿於防衛相關律法，難以派自衛隊協防台灣，以解「台灣有事」。日本防衛省官員表示，透過部署部隊，可降低日本遭攻擊的可能。日本布局的西南防線意在強化嚇阻能力，降低中國以武力片面改變現狀的可能性，並在「台灣有事」時阻絕戰火殃及日本，造成「日本有事」。

日本陸上自衛隊渡部悅和等4位退將所著的《台灣有事與日本的安全保障》書中指出，若台灣落入中國的手中，第一島鏈上的其他國家恐寢食難安。其實，「脫亞論」者福澤諭吉百餘年前即直言，台灣在中國手上，宛如榻旁鼾聲。福澤主張「台灣領有論」即著眼於西南群島防衛，此亦為安倍前首相「台灣有事即是日本有事」的戰略思考。自衛隊退將呼籲，日本須介入台灣的存續問題及維持台海的安定，但此僅為渠等的論調，不代表自衛隊，亦非岸田內閣的政策。

兩岸關係學者松田康博表示，自衛隊嚇阻中國，固守日本，將產生戰略外溢效果，使中國武力攻台難度加大。但木原稔道出駐守西南群島之自衛隊的主要任務，除在「日本有事」時固守日本領土外，如何及時的撤退島民是重責大任，亦為沖繩縣民關注之處。

日本可撤 台人無路可逃

日本官房長官松野博一指出，日本身處的安全保障環境，當前複雜化、不安定化，保護國民是重大課題，傾聽當地狀況與居民意願後，了解到居民希望與政府配合避難計畫。日本《每日新聞》民調顯示，近9成受訪者擔心中國攻打台灣，但不意味日本人與台灣人休戚與共，願為台灣而戰。日本《朝日新聞》5月公布民調，若中國和美國因台灣開戰，高達8成的受訪者擔憂日本捲入，且萬一大陸攻打台灣，僅11%的人認為，自衛隊應與美軍聯合對抗大陸的共軍。反對軍事介入的民意是壓倒性的多數。在因應「台灣有事」上，日本內閣不僅受限於「和平憲法」，更難冒天下之大不韙，為台灣挺身而出。

日本國民重視在「台灣有事」時自身的安危，松野官房長官7月22日抵達石垣島及與那國島展開3天的視導避難所整建，以及在「有事」時撤離島民至九州本島的疏散規畫作業。在3月舉行的想定演習中，須耗時6天始能將約5萬5千名島民疏散到石垣島以外的地方，若無自衛隊投入其中，此為不可能任務，自衛隊將分身乏術，難以援台為先。

木原稔視察石垣島道出「台灣有事即是日本有事」對日本防衛的政策意涵。「台灣有事」時，鄰近的西南群島島民可撤離到安全的九州，免受池魚之殃，但國人能撤到哪裡？又有誰願意流離失所成為難民？日本在西南群島的戰略嚇阻不足以撐起台海安全，除支持國軍建軍備戰，兩岸的對話無可或缺，但少了九二共識，重啟對話無門，萬一「台灣有事」，日本撤退石垣島民的演訓想定恐成為現實場景。