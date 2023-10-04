民進黨總統參選人賴清德昨（3）日召開「國家希望工程」國政願景第四場發表會，以「創新經濟．智慧國家」為主軸，發表「五大信賴產業」、「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政見，把握國際經貿體系改變的機會，加速推動經濟與產業的轉型與升級，讓台灣成為經濟日不落國。

賴清德說得輕巧，但暴露出其幕僚及民進黨團隊專業的不足，其中「五大信賴產業」中，半導體是既有優勢產業，其餘的四項是人工智慧、軍工、安控及通訊等都是台灣能量不足、有待開發的新興「系統」産業，跟台商所熟悉的零組件代工業務並無直接的關連性，更跟「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」等政策目標扯不上任何關係。

具備總統高度的人發表如此虛幻、虛晃一招的產業政策，不知全國百姓作何感想？賴副總統雖言必稱智慧與創新、語必強調減碳與永續，但這些年以來，政府大內宣的「綜藝式」意識形態下的産業發展政策何曾真正有過智慧創新與減碳永續的動作？太多法匠當道，熟衷於政治鬥爭，根本無心且無能力瞭解科技產業的奧妙，吹捧、內宣、搞小確幸延誤台灣科技產業深耕與轉型的機會。

最近，政府又開始張燈節采搞大內宣了，而外圍組織與政府官員也積極表態宣誓支持。我要舉政府在大選期間大力推動的產發展，包括人工智慧、氫能、低軌衛星通訊等三個案例，證明我事實這三大領域的重點都是「代工」，跟永續、減碳、智慧、創新都沒有太大的關係，跟「智慧科技島」更是沒有任何的關連性。

當紅的人工智慧AIGC產業是個複雜新興系統産業，但台灣玩的是零元件及周邊設備的代工，包括底層算力、中層網路平臺軟體與商業模式、下游應用都不是台商的優勢，「智慧科技島」從何而來？政府自2016年政府獨尊人工智慧技術以來，除了某些代工廠商為直接受益外，整體產業發展乏善可陳，現政府夸夸談「智慧科技島」會不會太「自欺欺人」了？

另外還有氫能技術的開發。理論上這是一個跟環保、永續相關的產業，但台灣技術深度不夠、客觀條件不足，政府硬把「環保、永續」搞成了破壞環境生態、燒錢、但政治正確的標杆。

台肥的「氫氨燃料」計劃就是赤裸裸的政治表態！其實以台灣目前的技術水準及客觀資源條件，發展跟電解水「綠氫」有關的計劃都是不切實際。以光風電分解水製氫，再加上昂貴肥料原料且劇毒的氨氣，多層轉化造成極低的信價比及效率，除非是氫源太多用不完（包括氫礦，但地球上沒有），台灣氫氨計劃只會破壞周邊的生態環境而絲毫没有減排的功能。

雖然「蔡規賴隨」的能源政策荒腔走板，但不能凡事都靠內捲大內宣來解決。台肥政治正確效忠，「氫氨燃料」好似一幅台式「羅剎海市」的呈現，與賴清德前述的產業政策相比較，都是虛晃一招的産業政策，至於後續如何發展就都是「盡在不言中」了！

另外一個代工導向是低軌衛星通訊。低軌衛星通訊是一個非常具有開發潛力的產業，其中最大優勢的低延遲 (Low Latency) ，比較適合幅員面積廣大，有技术能力發射大量衛星系統的國家，如中、美、俄羅斯等大型國家。

但台灣沒有自主衛星發射及太空科技的能量，在所有六佰多顆台灣發射的衛星中只有一顆是台灣自行研發，其他都是俄羅斯代發的衛星。最近，經濟部與廠商合作開發衛星的通訊技術，搞的卻仍然是代工，但滿嘴華麗詞噪，號稱帶領業者全力爭取全球的衛星市場，這不是又是另一個內捲大內宣、虛晃一招的案例？

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看到大陸在杭州亞運中科技實力的英姿勃發，台灣還能靠這種綜藝式、一廂情願、虛晃一招的產業發展模式掙多久？總統候選人應該為國家未來的出路負責，不能總靠內捲大內宣、虛晃一招！政府及檯面上的未來的國家領導人是不是該異位思考了？（作者為陽明交通大學科管所退休教授）

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