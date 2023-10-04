世界銀行10月1日發布最新展望報告，指出雖然今年（2023）東亞及太平洋區域開發中經濟體的成長仍將高於所有其他新興地區，但成長速度卻不如之前（今年4月）的預期。世界銀行將中國以外的東亞區域之預測自4.9%下調至4.6%（去年實際成長率5.8%），但仍維持對中國今年成長的預測為5.1%（去年實際成長率3%）。

此外，對於明年（2024）展望，世銀不但下調中國以外的東亞區域成長預測（自4.9%至4.7%），且對中國成長的預測也自4.8%下調至4.4%。整體東亞及太平洋開發中經濟體（含中國）明年成長的預測值因此只有4.5%，世銀因此提出警訊指出若不計2019新冠疫情、1997亞洲金融危機及1970年代石油危機等特殊事件，則東亞及太平洋開發中國家可能將出現50年來最低的經濟成長。

東亞地區成長趨緩的主因可分為外部及內部因素，但世銀也指出最根本的原因，還是在於經濟結構的問題。長期依賴出口及投資帶動的經濟成長模式，造成今日出口及投資動能不足之時，過往高度的經濟成長就無法維持。

首先以出口來看，明年出口成長的挑戰來自於三個面向。一是全球景氣不振，需求不強。相較於去年全球3.3% 的成長率，世銀最新預測今年將下滑至2.1%。至於2024年的經濟成長，則因預期明年將顯現這一波升息對景氣的傷害（也就是所謂貨幣政策的延遲效應），因此普遍預測明年景氣將更加趨緩。

第二，美國2018年至今實施的貿易保護政策，大幅減緩全球進出口貿易。依據世銀資料，全球新增的各項貿易禁令，自2017年大約500項，至2022年已增加為將近6倍的3000項左右。另外例如依據WTO今年4月發布的報告，全球的商品貿易成長率2017年為4.9%，但預測今年僅有1.7%。

第三，美國及許多工業國最近推出的產業政策，也造成對東亞區域進口的減少。世銀報告中指出在美國去年推出「降低通膨法」及「晶片與科學法」之後，產品製程「原產地證明」的要求，造成美國企業對東亞進口的意願降低，更因此產生例如轉而對墨西哥、加拿大等國進口的貿易移轉之轉單效應。世銀舉例指出，印尼及馬來西亞今年第二季的商品出口較去年同期減少20%，中國及越南也減少了10%。台灣今年第二季同樣呈現負成長（年成長率負17%），當然也是和東亞各國一樣受到美國實施貿易保護及產業政策的影響。

以上出口衰退的外部因素之外，世銀將內部因素主要歸責於東亞區域債務的激增。同樣由三個面向觀察，顯示東亞區域的政府、企業，以及個人債務皆大幅飆升，因而限制了以政府支出、民間投資以及民間消費帶動經濟成長的空間。

以政府債務來說，世銀強調東亞國家的政府負債對GDP比率雖普遍低於工業國 （工業國近年往往超過100%），但過去十年來卻也大幅上升，限縮政府推動公共建設以帶動經濟的能力。其次，東亞區域企業負債的增幅則更甚，許多國家的企業負債對GDP比率，甚至都已超過工業國水準 （工業國比率也是約為100%）；高負債的企業，自然也不易增加投資。再其次，個人負債也顯示同樣狀況，許多東亞國家的個人負債比率近年來亦大幅攀升，造成消費提振的困難。

因為這些外部及內部因素，經濟成長的4個引擎（民間消費、民間投資、政府支出，以及淨出口）確實不易發揮太大的作用；更何況除了這些問題外，東亞各國當然也和所有世界其他地區一樣，將持續面對地緣政治及極端氣候的挑戰。

只是，也誠如世界銀行在報告中所建議的，一向依賴出口及投資的東亞經濟體，實有必要盡速調整其經濟結構，減輕製造業比重而加強服務業，尤其經由數位化與服務業的結合，創造出更多新的機會與就業，例如遠距教育及遠距醫療等；世銀給東亞地區的建議，也非常值得台灣思考學習。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）