「今年中秋節不但吃了月餅，還吃到故宮的文創雪糕！」來自中央美術學院的台灣青年李馥瑀一手舉著故宮「脊獸」文創雪糕，一邊錄下視頻發給台灣的親人。「過節嘛！所以想跟家人分享我今日份的開心！」

29日，四十餘位來自大陸多地高校的台灣大學生在全國台聯的邀請下相聚北京，游故宮、逛天壇，共度一個特別的中秋佳節。

微風習習，樹葉漸黃。初秋時節，走在故宮紅牆青磚間，來自北京師範大學的劉育宇說，這種體驗讓人格外愜意。「我剛到北京僅一個月，就已經愛上這座歷史悠久的城市。在傳統佳節走進百年古建，會在文化上特別有歸屬感，彷彿一種與歷史的『團圓』。」

「在大陸不少古裝劇裡，中秋節都是重要情節發生的背景，比如曾經大火的《甄嬛傳》《如懿傳》。」來自中國政法大學的黃彥蓉是古裝劇的忠實粉絲。她說，在中秋節步入故宮，是一種與歷史的共振。「這是我第三次來故宮，又解鎖了更多『隱藏彩蛋』。比如御花園中的御景亭，在古時也用作皇帝與后妃中秋賞月之地，結合想像，真有一種『穿越感』。」

是夜，雲淡星稀，油黃的月亮高懸天際。多位台灣青年表示，中秋節是屬於兩岸同胞共同的浪漫。

「想來，在台灣印象最深的一次過中秋還是在我上小學時。」黃彥蓉回憶道，兒時在新竹老家，一家人相聚屋頂烤肉賞月，耳邊是家人鄰里的歡聲笑語，整片大地沉浸在溫柔的月光裡。「如今中秋節，家人在烤肉時，會特意拍視頻給我看，感覺也是一種別樣的團圓方式。」

賞月、剝柚、烤肉、花燈......來自暨南大學的余承芳饒有興致地介紹起台灣各地的中秋特色。「雖然兩岸習俗各有異同，但大家對團圓的期盼是相同的。」

吃過月餅，來自暨南大學的陳紀陵與朋友相約漫步北京胡同。人聲鼎沸，繁華一片，陳紀陵說，這是一個特別的夜晚，月色豐盈更勝平常。「這次活動有來自同一學校的夥伴，也認識了更多新朋友。聽著周圍熟悉的口音，感覺特別親切，像是回家了一樣。」

來自中國醫科大學的周旭薇給遠在台灣的阿公阿婆打去電話，雖然相隔兩岸，但「保重身體」「萬事勝意」的祝福都是一樣的溫暖真摯。「千里共嬋娟，兩岸都是我的家。團圓的方式有千百種，我與在台灣的親人分享同一片月光，我們想著彼此、互相掛念，這也是一種團圓。」（張楊彬）

（本文來源：中新網）