前總統馬英九拒絕參加「台灣」國慶日，引發外界一片譁然，主要是因為今年國慶日使用的「Taiwan National Day」英文稱呼，已經與中華民國國號無法連結，讓他不願替「英式台獨」背書。依據《憲法增修條文》以及《兩岸人民關係條例》，總統代表的是「中華民國台灣地區」；民進黨將「中華民國台灣」翻譯成「Taiwan National Day」，創造台獨新的表述空間，只是為另類「英式台獨」作嫁，這樣恐會再次掀起兩岸政治波瀾。

「台灣國慶日」取代中華民國，並為台獨論述爭取空間，立法院長游錫堃解釋說：「現在已是中華民國台灣」，對於英文翻譯該是「Taiwan, ROC National Day」或「ROC（Taiwan）National Day」將落入積非成是。如今字面遍尋不著ROC，凸顯的是民進黨「英式台獨」的政治操作，久而久之，中華民國的符號將從人民的印記中消失。

以國慶謀「獨」

過去，我們所稱呼的「光輝十月」，包含「中華民國國慶日」、「台灣光復節」、「蔣公誕辰紀念日」，隨著政黨輪替不斷的「去中國化」，不僅中華民國符號在台灣人民的印象中淡去，台灣光復節、蔣公紀念日也都不復存在，這是民進黨台獨政治操作的結果，這就讓台灣人民對台灣的身分認同，大大超越對中國的身分認同，這也是造成台海安全不穩定的根源。

蔡政府利用國慶日英文名稱「Taiwan National Day」偷渡台獨理念，已經行之有年，民進黨上下更是質疑馬英九此時拋出政治風向，是種無的放矢，卻忽略了台灣大選前夕向來都是兩岸政治敏感期，如今透過英文翻譯的腦補、迂迴、遊走「台獨」邊緣，這種政治操作恐怕會讓人民失去戒心。

消滅「中華民國」

今年國慶主題訂為「民主台灣，堅韌永續，2023 Taiwan National Day」，主視覺以國旗「紅藍白」色彩的三原色為底，透過平面構成的立體視覺面向，彎曲柔軟線條的相互交疊延伸，代表台灣人民溫柔堅韌以及台灣土地的永續精神，但是在國慶大典中刻意讓「國號消失」，顯見「去中意識」下的中華民國，依舊只是再次淪為配角。

對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱反批，認同「九二共識」才是真正消滅中華民國，又將「一中各表」的「九二共識」偷換概念成為「國家統一」，回顧馬英九今年3月前往中國祭祖，在對岸高喊中華民國的歷史鏡頭，顯然「英式台獨」比起「一中各表」，才是掀起兩岸對峙的主因。

「國慶各表」歷史腰斬

蔡英文總統在去年國慶演說就已公開表明，「今天是中華民國111年國慶，也是中華民國立足台灣以來第73個國慶」，民進黨政府陳述國家歷史採用腰斬策略，自行表述中華民國只有從1949年政府撤退來台作為歷史時間的斷裂，再把「中華民國」國號改為「台灣」，這種「英式台獨」將使兩岸身分認同不再是同根同源，進而走入意識形態的對戰思維。

今年馬英九拒絕出席國慶大典，其實蔡英文總統在2016年當選之前，也曾連續6年缺席雙十國慶，執政之後蔡英文的國慶演說，新聞媒體總是聚焦統計「國號」被提及的次數，包含「台灣」、「中華民國」、「中華民國台灣」等各種稱呼，這已經創下了一個國家卻多元國號的世界紀錄；蔡英文去年國慶演說「中華民國台灣」提到2次、「中華民國」一詞提到3次、「台灣」則最高提到51次，引發外界抨擊是刻意弱化「中華民國」的具體存在，多次使用「台灣」一詞，顯然是為「英式台獨」做超前部署。

馬英九這次戳破蔡政府利用國慶大典替台獨背書的「從眾戰術」，民進黨2024總統參選人賴清德還要延續蔡總統的兩岸路線，利用「新兩國論」強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這種「英式台獨」走向，只會讓兩岸更陷入兵凶戰危的險境中。

「台灣國慶日」變成「英式台獨」的表現形式，既無法捍衛國格也難以換取安全，在中華民國的國號底下才是兩岸和平的定海神針，蔡政府如今卻以「Taiwan National Day」下架「Taiwan, ROC National Day」，這是不顧及人民安全的作為。

以國慶謀「獨」顯然是在測試中國大陸的底線，落實意識型態操作，透過英文翻譯呈現另類台獨符號，這是消滅中華民國的一種戲法。蔡政府從2011年國慶就以「Taiwan National Day」漸進消滅「中華民國」，刻意在中文上降低比例形塑配角，甚至以英文字跳躍翻譯自創國號，企圖消滅國人對中華民國國號的印記。蔡英文總統在去年國慶演說甚至不承認中華民國在大陸38年的歷史，何嘗不是對全國民眾遂行一種意識型態的認知作戰？

蔡政府不願意接受「中華民國」的圖騰、記憶與感情，也不敢宣布台獨，這種藏頭縮尾的作法，不但實現不了台獨的目的，也不可能讓台灣抬頭挺胸的走向世界。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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