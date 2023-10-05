日前，萬華區市議員鍾小平在節目上說：萬華區應該整頓市容，還建議將龍山寺附近公園的遮蔽物全拆除，不讓遊民群聚。鍾小平雖然指出了問題，但是提出的解決遊民方法，對嗎？

台北市萬華區的遊民問題，不是一天兩天，鍾小平擔任萬華區的市議員也不是僅有一年、兩年；雖然，萬華區有很多遊民是個事實，但是鍾小平身為在地的市議員，提出驅散遊民的做法，對萬華的幫助相當有限也不是個適當方法，也讓外人容易誤會萬華都是遊民，對萬華地區不是件好事。

事實上，遊民問題的形成，除了有經濟結構性因素外，尚有其他風險因素的共同作用，變為遊民是需要過程也並非一蹴即成，經常是一連串的個人不幸事件、失利條件。例如：人力資本不足、身心障礙、家庭暴力或意外變故；或是，偏好游牧人生、不想被約束，甚至，還有黑道操控職業遊民。

在英國，針對遊民問題的對策，係從提供穩定居住的「住宅問題」著手，也就是：擬訂「法定遊民」的住宅法案，採取一種限定遊民對象範圍的有限補助策略。一旦確定申請福利的個人確實是「非自願性」的遊民時，政府就優先提供遊民長期性住宅。

在美國，McKinney法案創造了一套計畫經費補助辦法，舉凡遊民所需的緊急收容所、過渡性住宅、健康照顧、心理衛生照顧、預防性方案、教育及職業訓練等，均依據其屬性分別由住宅與都市發展局、衛生社會福利部和榮民輔導處3個部門支出所需經費。

他山之石，可以攻錯。解決遊民問題，建議鍾小平市議員要運用「開流節源」的「水塔理論」，必須兼顧來源的減少及出口的擴大，才能有效降低遊民數量。僅著眼於出口而忽略來源，遊民並不會減少。為了趕遊民，拆除遮蔽物，真的不是個好辦法。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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