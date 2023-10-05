2023年3月27至4月7日，前總統馬英九訪問大陸，29日參觀令中國人永難忘懷的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，馬英九語帶哽咽在留言簿上寫：「歷史絕不會忘記」。

南京大屠殺紀念館多年前我與妻子蘇老師，亦曾去訪問過，令人沒齒難忘，步出紀念館，你好像會有呼吸困難的情況。我對日本人的結語：日本人是一群「長得很像人的野獸」，他們不是人，牠們是野獸。

中國人很不幸，與這種野獸為鄰。日本這種野獸，早年也是受盡西方列強侵擾的國家，但自明治維新後，他們強大了，野性大發，發動侵華戰爭，自1937年7月7日蘆溝橋事變後8年抗戰開始；但實際上日本侵華應從1931年9月18日，俗稱「九一八事變」開始，一直到日本無條件投降，中國人遭日本野獸傷害的時間是14年，不是8年。

1937年七七抗戰正式開始後，日軍雖勢如破竹，但在攻佔南京時，卻遭到頑強抵抗。12月12日攻破南京城後，乃大肆屠殺軍民，死亡人數多達30萬人，被集體屠殺的人橫屍遍野，成千上萬的屍體被集體掩埋，成為萬人坑，更有屍體遍布河川，道道地地的血流成河。據日本兵日記記載，日軍進入南京城，對凡是投降的人，或有懷疑的人，均用繩綁成串，成千上萬的被帶入一窟窿地，四周布上機關槍，交叉掃射，一個人都跑不掉。日本兵的日記上說：槍響時，人群騷動，嘰哩呱啦的，不知他們講些什麼，但都倒下，晚上屍體焚燒。亦有在河邊集體用機槍屠殺，河中遍布屍體，血流成河！很難想像，這是人間？還是地獄？

殺人如麻，未必就能認定日本人是長得很像人的野獸，但有些行為在人是不可能發生的，但在日本人身上卻赤裸裸的出現；其中，最不可思議的是，日本軍人公開舉行殺人比賽。1937年12月13日，日軍少尉向井敏明和野田毅，在進軍南京途中，兩人相約進行殺人比賽，在佔領南京時，誰先殺滿100人者為勝。到達南京紫金山下時，兩人各殺106人及105人，但不知誰先殺滿100人，乃決定此次比賽暫不分勝負，另行比賽，誰先殺滿150個中國人者為勝利者。

這件令人難以想像的駭人聽聞，在當時日本《東京日日新聞》，即現在的《每日新聞》，天天圖文並茂的刊載這項比賽。內容由四名隨軍記者詳細報導，成為日本國內最惹人注目、最刺激的新聞。這兩位禽獸，當時被日本媒體形容是「皇軍的英雄」，但戰後，被南京軍事法庭判處死刑。

南京大屠殺，長得很像人的日軍，另一野獸行為是強姦婦女。估計日軍佔領南京後，被強暴的婦女有2萬至8萬人之多，他們在完成獸慾後，多數立即槍殺她們。曾有獸行的日本軍人留有日記，說在強暴中國婦女後，被強暴者，褲子還來不及穿，就向外跑，但他們怎知道，強暴後，日本兵立刻會砰砰兩槍殺死她們。我在想，你既然滿足了獸慾，還不夠嗎？為甚麼要將別人打死呢？日本兵且會要兒子強暴母親、祖母等亂倫方式取樂，取樂完畢一律槍殺，不留活口。

兩個日軍見婦人懷孕大肚子，互猜誰看的是男是女，立刻用刺刀，劈開孕婦肚子。諸如此類獸行，駭人聽聞，發生在大和民族的日本人身上，你還能說什麼？只能相信他們是一群長得很像人的野獸。請問日本朋友，難道你們不同意這種看法嗎？

日本軍人在13年侵華戰爭中，其兇惡殘酷，凡是炎黃子孫都沒齒難忘。二戰中與日本有同樣殘酷殺人行為的，還有德國納粹，無由地殘殺600萬猶太人，令人髮指。但德國人與日本人所不同的是，德國人在戰後，一直不斷地向猶太人道歉，並不斷地有巨額賠款。最令人注目的是，西德總理布蘭特1970年12月7日，為弔唁被屠殺的猶太人，在華沙猶太人紀念碑前屈膝下跪，震驚世界，1971年布蘭特並因此獲諾貝爾和平獎。有次我與妻子蘇老師去華沙訪問，曾去看過這個下跪的紀念碑，感觸良多。

可是在日本，屠殺成千上萬中國人，包括慘不忍睹的南京大屠殺，日本人並無一字片語之懺悔，而且政府高官及人民，反而紛紛去靖國神社，祭拜那些喪盡天良，長得像人的禽獸屠夫。

凡是中國人，對這些都是永遠沒齒難忘的，但現在台灣卻有許多人要去抱日本大腿，與中國對幹，這對中國大陸是絕對無法容忍，吞下這口氣的。抱日本人大腿，將是中國武統台灣的最後一根稻草，這在後面的文章裡，將跟各位討論。

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

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～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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