「酷斯拉」（或稱「哥吉拉」）應該是大家耳熟能詳的一種科幻怪獸，根據電影設定，其原型是一隻海鬣蜥，因為受到核輻射外洩影響，經過幾年後變形成長為一頭體型巨大，外觀近似恐龍的超級怪獸。之後這頭怪獸入侵紐約，把城市搞得天翻地覆，造成人民生命財產的大損失，最後在軍方飛彈的圍攻下傷重斃命，片尾卻留下一隻被消滅的幼獸從蛋中孵化，仰天長嘯的伏筆。

這樣一種原本僅存在於人類想像之中的怪獸，卻存在於現今你我生活之中，就是我們的國家元首——中華民國總統。在當年國、民兩黨主導的7次修憲下，取消了憲法中原本規定的行政院長副署權、立法院的閣揆任命同意權，立法權對行政權的監督制衡弱化，使行政院長只對總統一人負責，不須對立法院負責。加上總統手握閣揆與閣員的任命權，以及大法官、監察委員、考試委員的提名權，如果再由所屬政黨掌握立院過半數席次，就將成為集五權於一身的「酷斯拉」總統，也就是柯文哲口中的「民選皇帝」。

「酷斯拉」總統雖然是由人民直選產生，但憲法規定的罷免門檻極高，使罷免總統基本成為「不可能的任務」，一旦所託非人，人民也只得「由他玩4年」，束手無策。所以蔡英文總統可以讓自己的博士論文成為機密封存30年，可以700多天不開記者會面對媒體提問，可以因不服朕意把大法官召來訓斥一番，更可以在總統官邸喬黨務，完全無視一切的憲政規範與黨政分離原則。

由於總統完全主導行政院長任命，閣揆任命部會首長也不須像美國一樣經過國會的聽證程序，所以從院長到部會首長均仰承總統一人之鼻息，在他們的腦袋裡完全沒有「對人民負責」這回事。所以我們有在國會殿堂拍桌怒斥在野黨立委與一天到晚要別人做功德的兩位閣揆；如同黑社會頭子般揚言要和國會議員弄到底的衛福部長；唯恐兩岸不開戰，形同戰爭部長的外交部長；讓護理師成為血汗勞工，坐視勞保即將破產還說撥補也是一種改革的勞動部長；把雞蛋搞成國家級食安危機還堅持政策目的沒有錯的農業部長。

形形色色「無能」、「無恥」又「無良」的部會首長高踞廟堂之上，儼然就是諸葛亮痛斥王朗「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」的現代翻版。

對政治學或公共行政稍有涉獵者都知道政治人物要承擔法律責任、政治責任，乃至於道德責任，這是基本的政治ABC。從被媒體爆料搞外遇的王必勝與羅致政照樣升官與被提名競選立委、擋疫苗的陳時中出任賴清德台北市競選總部主委、論文抄襲的鄭文燦成為副閣揆等不勝枚舉的例子來看，民進黨人的字典中大概是沒有「道德」二字，更別提要他們負什麼道德責任了。

蔡英文執政7年多以來，每當外界對於政務官的政策制訂與執行、個人言行操守有所質疑時，最常聽到的回答是「如有違法，歡迎提告」。乍聽之下，勇於承擔法律責任似乎是一種有為有守的態度，殊不知守法乃是每一位國民應盡的義務，如果手握政治權力的政府高官們要負的責任和普羅百姓一樣，又有何臉面坐領高薪，行使人民賦予的權力。

我們再來看看民進黨是怎麼處理政治責任這回事：2014年高雄氣爆32人死亡，高雄市長陳菊全身而退還高升監察院長，出來負責辭職的副市長吳宏謀不久就回鍋復職，蔡英文執政後歷任工程會主委、台灣港務公司董事長、交通部長等要職，目前仍穩坐中華郵政董座。2021年太魯閣列車出軌49人死亡，交通部長林佳龍辭職下台，之後先出任無任所大使，2022年競選新北市長失利，不久出任總統府秘書長。

最經典的當然是日前因造成全台蛋蛋危機，又說不清為何資本額50萬的公司可以拿到政府數億元標案的賠錢部長陳吉仲，先是死不認錯，首度請辭竟發生現任閣揆慰留，前任閣揆不捨的奇景，之後在選情考量下才終於下台一鞠躬。因此，對綠營政務官來說，為政策問題負政治責任下台，不但不是政治生涯的催命符，反而是對黨表忠的投名狀，只要黨繼續掌權，總會等到華麗轉身，重回政治舞台的一天。

歸根究柢，我們現行的憲政制度豢養出了酷斯拉總統，而在國會一黨獨大下，權力一把抓的酷斯拉總統又可以肆無忌憚地包養著一群無能、無恥又無良的政客「謀國家的財，害人民的命」，導致民主政治原則敗壞，責任政治形同兒戲。如果不能像柯文哲所主張的「把閣揆同意權拿出來談」，真心實意地從根本上解決目前贏者全拿，毫無制衡的憲政問題，徹底打倒酷斯拉總統制度，洗淨臭不可聞的政治醬缸，整個國家將繼續沉淪下去，中華民國成為「菲律賓第二」的日子恐不遠矣！

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※