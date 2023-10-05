搞了半天，原來，飛秒近視雷射的飛秒，是指十的負十五次方秒，而阿秒，則是，注意了，非常恐怖的十的負十八次方秒。

今天跟我的鄰兵說，今年諾貝爾物理獎頒給研究阿秒的科學家了；你知道阿秒嗎？

他說，阿苗？知道啊。

十的負十八次方秒是怎樣的時間長度？是這樣：如果宇宙存在至今有那麼多秒，那麼一秒內就有那麼多阿秒。

這是，該怎麼說呢，怎麼會有人想到這樣的事情去了？這是無窮大與無窮小的對稱美學，也蘊藏了深奧的存在秘密。

因為，你如果能夠拿到一個阿秒閃光燈，有著十的負十八次方那麼短，又那麼快的閃光時間，那麼你就能把宇宙間任何無窮小，又瞬息萬變的事物顯影出來。

比如，注意了，化學反應裡原子內的電子變化！比如煮一顆雞蛋，當液狀蛋黃變成固體，涉及了怎樣的粒子位置與組合的改變，都能用這個阿秒閃光燈把這個過程照相起來，然後變成動畫一樣看得仔仔細細。

當你把那樣的過程看得一清二楚，接下來是不是就能精準地操弄其中的物理或化學變化？

甚至，把煮熟的雞蛋，變回液狀的蛋黃！

江湖一點訣，講破了其實不難了解箇中原理，問題是你就是不會想到這樣的事情，而且也沒有能力用數理的語言把它們講出來。

但今年諾貝爾物理獎得主，做到了。

想像力跟數理能力是兩回事，比如空氣，你看，第一個想到門被風吹動，其實門是被結實地推了一把，因此空間中應該存在某種看不見的東西，就只是無色無味，而不是不存在的人，就有著開天闢地的想像力。

將空氣的成分解析出來是一回事（需要數理能力），單純想到看不見的東西確實存在著又是另一回事了（需要想像力）。

前天諾貝爾醫學獎得主卡里科，把生活費藏在玩具熊裡，說什麼也要出國追尋夢想的故事，賺了我的淚水，讓我感動不已，昨天物理獎的阿秒物理學家，則是打開了我的眼界，讓我悸動不已。

從阿秒科技，我很快想到了腦科學方面的應用。以精神疾病的致病機轉來說，當前已經陷入了研究瓶頸，原因之一就是大家看不到神經作用的動態病理過程，只能知道神經線路與傳導物質分布異常的結果。

如果能把幻聽發生的時候，神經傳導的過程拍攝下來，看看到底怎麼樣從語音資料庫漏出一些過往記憶，比如被鄰居還是誰怒罵的話語，經過一個放大的機制，回溯進到了顳葉的聽覺區，而使得當事人聽到了不存在的罵人聲音，那麼對於幻聽的解剖位置與生理機轉，都能打上一盞探照燈，讓大家看得更清楚。

人腦是一個訊息萬變的動態小宇宙，現在的顯影裝置雖然先進，但仍然太過粗略，未來如果能將飛秒與阿秒科技運用在腦部顯影，對於腦科學研究的推進，一定產生革命性衝擊。

很希望這兩天諾貝爾獎得主的故事，能有小朋友與年輕人受到感動，立志投身科學研究！

大人們如果已是頑石，至少可以把這樣的故事介紹給下一代。

（作者為醫師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※