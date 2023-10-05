在藍營要求柯P只能當副手以進行藍白合的隆隆雷聲中，民眾黨拋出比民調輸者退選的方案，藍營的雷聲瞬間無聲無息，沒有任何回音，實在很難看。

國民黨中央要很清醒的認知，第一，民調決定就是民主程序，反對民調決定就是反民主，記住人民不會原諒反民主的政客。民間聲浪開始質疑，藍營爲什麼不敢比民調，難道之前藍營說侯的民調贏過柯是假的，這對國民黨傷害不輕。

第二，藍營爲什麼不敢提出對案，民調決定輸者當副手，這樣還是能促成藍白合，情勢很明顯，藍白不合就是綠營勝選，如果藍營否定任何當副手的可能性，就是藍營蓄意在破壞藍白合，這等於變相在幫助綠營勝選。

第三，藍白合的責任和權力，完全在於朱立倫和柯文哲，兩人要以黨主席的高度負起全責，處理藍白合的一切事宜，侯友宜、金溥聰、黃珊珊頂多只是利害關係人，不應該篡上干政，侯友宜由朱立倫乾綱獨斷提名，有義務完全聽命朱立倫，不該有異心，金溥聰、黃珊珊兩人只是競選總幹事，如果想干涉黨主席藍白合的決定權，就是犯上作亂。

第四，期待政黨輪替、下架新潮流，是絕大多數人民的希望，藍白陣營都有人拐彎抹角，找出各種黃金理由企圖阻礙藍白合，這些人都是綠營的奸細，也都是藍白營的內奸，更是人民的公敵。

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