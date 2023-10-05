紐約的布萊恩特公園（Bryant Park）位於紐約公共圖書館的後方，是紐約市民喜愛的一個場所。根據《紐約客》的一篇文章「女孩計數器」（Girl-counter: Counting visitors to Bryant Park），公園為了保持健康環境與良好狀態，每天會監控一個特殊但有效的關鍵風險指標（Key Risk Indicator, KRI），作為環境可能惡化的早期警示：女／男比。

大約午餐時間，一位工作人員會帶着兩個計數器在公園裡走動，計算男性和女性的相對人數。公園所關注並監測的關鍵風險指標（女／男比）的健康數值應該超過50%。當數值開始往下，即男性佔多數時，公園管理層將視此為行動的信號，需要改善公園的清潔度、安全性或其他條件。其理由是女性更能察覺到細微的指標，比如桌上留下的碎屑或無家可歸者的存在。當女性開始避免某一區域時，可能意味著該地的宜人屬性即將發生變化。

布萊恩特公園的經營者Dan Biederman是已故社會學家William （Holly） Whyte的門生，篤信其關於公共空間的動力學理論，其中包括「女性公共現身意味著城市健康」的觀點。他認為：「如果到世界任一個公共場所，發現其間絕大多數都是男性，那麼你最好趕快離開！」所幸，《紐約客》專欄作家採訪當天，女／男比指標為53％，是吸引人們徜徉在公園裡度過舒適下午的一天。

如果女性的敏感度可以作為早期風險的預警指標，那麼連續兩年，多個在歐美求學與交換的女學生與我分享在歐美的親身見聞，可能值得西方霸權警惕。

一位女學生到加州某大學當交換生，在舊金山搭乘地鐵讓她極度不安：剛要進閘口就看許多人跳閘而入也無人制止。進去之後，除了空氣中瀰漫的異味外，更感受到一雙雙不太友善的眼光盯著她，彷彿她走錯了地方，這個空間不屬於她。另一位女學生在密蘇里州，其友人在聖路易的遭遇則更不幸：自己開了車到超市賣場添購一週的食品用品，不料出了超市往停車場走去，直接四個人靠近，槍頂著背就這樣把車搶走了。

我的碩士學生很多人在國外大學取得學位。在美國，一位女學生的友人大學未畢業，就因心理恐懼辦了退學直接離開了波士頓。在英國堅持讀完4年大學的女學生，有多位朋友在該國被偷被搶手機、背包的經驗。在加拿大名校畢業的另一位女學生雖然也順利畢業，但她極度抱怨該城市許多人不太正常的精神狀態，也有許多次被人尾隨到宿舍的驚魂。她們都說當年高中畢業前申請海外大學，從來不知道除了大學排名的光鮮亮麗之外，其實還需要考慮人身安全的治安因素！畢竟如果魂喪天涯，求學還有意義嗎？

歐美霸權除了軍事與金融實力之外，高等教育也是英語系國家維繫文化霸權的基礎之一。曾經，優秀的教育品質吸引源源不斷的人才加入，求學甚至畢業後的就業，都讓歐美得以補充大量優秀人力資源。然而，多位女學生從半年交換到4年就讀的親身感受，感受到對人身安全愈來愈高的憂慮，已經讓她們曾經的美好憧憬破滅，再也沒有「外國的月亮比較圓」的崇洋心態。

除了個別學生不見於媒體的個人經驗外，新聞媒體也愈來愈傳出海外多起治安事件。特別是近兩月美國等地出現多人參與的大規模快閃搶劫（flash rob）案件。光天化日之下，數十人明目張膽闖入高檔百貨公司、珠寶店、奢侈品店、蘋果專賣店、高檔瑜珈店、名牌運動鞋店……，搶走價值數十萬甚至百萬美元的貨品。影響所及，據美國零售業聯會估計，該行業今年竊盜及相關罪行損失1000億美元左右，較疫情前的400多億美元急增逾倍。

一些大型的上市企業如沃爾瑪（Walmart）、Target、DSG（全美最大體育用品商）接連發布盈利警告。他們在季度財報中披露，由於竊盜搶奪的情況日益猖獗，除了直接貨品損失，還要加強保安支出（例如在店內貨物架上鎖），加強保障員工及顧客安全。許多頗有名氣的名牌或餐飲連鎖店，因毒品氾濫而決定退出城市中心的營運。例如2個月前，星巴克就宣布關閉西雅圖、洛杉磯等地的16家分店，因為治安太差，有些地區分店成為毒品癮君子的公廁。

歐美治安惡化不即時處理，使得有樣學樣的「破窗效應」逐漸顯現，在疫情結束後通膨高居不下的當下更加爆發。2014年加州通過的法案，將涉及950美元以下的偷竊案降為輕罪，以減低監獄人滿為患的壓力。然而人們眼見偷竊行為日益「常態化」，膽子也就愈來愈大。從一個人遮遮掩掩的順手牽羊，逐漸演變為多人團夥明目張膽的集體快搶。從偷麵包、肉類等食品果腹，逐漸下手到高單價的非必需品轉賣圖利。

治安每況愈下，連高級菁英也遭殃。10月初，美國眾議員奎利亞爾（Henry Cuellar）在首都華盛頓特區的國會大廈遭三個歹徒持槍劫車。這類明目張膽的搶劫事件不少都與毒品氾濫有關，毒癮上身沒錢就搶。「破窗效應」已經到了即將失控的地步。如果破窗不能迅速修復，還可能發生治安惡化的地域擴展，因為犯罪份子掠奪完了一地可能往他地前進。前面提到在加拿大完成大學學位的女同學，其實所在地並非人口密集的大城市。然而遊民與癮君子從周遭大都市外溢過來，使大學小鎮都失去了以往的安寧。

2200多年前《韓非子．喻老》就有記載：「千丈之堤，以螻蟻之穴潰；百尋之室，以突隙之煙焚。」千里長的堤岸，或會因一個小小的螞蟻洞而崩潰，換言之，對小處的疏失不慎而可能導致大災禍。如果女性對環境變化的敏感嗅覺可以作為早期預警指標，那麼歐美治安惡化的蟻穴正在逐漸侵蝕西方霸權的基礎。因為優秀人才會逐漸敬而遠之，就像《論語》中孔子所言「危邦不入，亂邦不居」。長遠下來，西方霸權的千里巨堤，也就可能毀於社會治理敗壞的蟻穴。

（作者為香港中文大學金融系副教授）

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