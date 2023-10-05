潛艦國造「乾塢下水」典禮後，「郭璽之亂」益發不可收拾！先是透過媒體砲轟國民黨立委馬文君「叛國」，繼之點名前參謀總長李喜明、前海軍艦長黃征輝、前潛艦訓練中心教官王志鵬為「賣台集團」，過足綠媒吹捧的癮之後，竟然罵起國防部長邱國正「大蕃薯不適任國防部長」，囂張跋扈、口無遮攔，嚇壞磨刀霍霍的綠委、綠媒、側翼網軍。

郭璽，事實上就是一名軍火掮客，潛艦國造召集人黃曙光給他「海軍顧問」頭銜，沒想到郭璽就飄上了天，在海軍群組、海軍社群辱罵甚至興訟，仗著尹清楓命案、海測艦弊案背後的軍火商勢力耀武揚威，現在連前參謀總長李喜明、國防部長邱國正都不放在眼裡，黃曙光莫非放狗咬人？

李喜明是少數潛艦出身的海軍司令，最後擔任參謀總長後退役，也是最後翻轉國軍建軍戰略的留美派，主張不對稱作戰的「整體防衛構想」（ODC）與「刺蝟戰略」等戰略。這與國艦國造、潛艦國造、國機國造等嚇阻戰略派大不相同，但是台灣國防預算畢竟有限，要納入兩套不同思維的戰略武器，尤其李喜明這一派可是美國目前主流的不對稱作戰，蔡政府不得不增加「特別預算」，來滿足兩方軍購、國造的需求。

郭璽引發國防建軍路線之爭，讓兩位前參謀總長李喜明、黃曙光尷尬不已，甚至指明李喜明是賣台集團，讓準備圍剿馬文君「叛國」的民進黨諸君瞬間傻眼，郭璽這幾天上遍各家綠媒節目簡直得意忘形，一個軍火商掮客竟敢大言不慚說「立委叛國」、「前海軍將領賣台集團」、鐵漢部長邱國正「大蕃薯不適任國防部長」，民進黨見此荒腔走板言行，不得不對吹捧郭璽踩下緊急剎車。

蔡英文總統9月28日主持「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」時說，「潛艦是中華民國海軍在戰略及戰術上，發展『不對稱戰力』的重要裝備。」明眼人都知道是為了滿足兩派人馬唬弄之辭，潛艦是戰略武器無庸置疑，但是不是「不對稱戰力」的重要裝備？輿論正在辯證中，借用台積電董事長劉德音的邏輯妙論「政府認為潛艦是不對稱戰力，我們只能相信」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※