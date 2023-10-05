全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前發表談話時表示，美中關係正處於紅線邊緣。美中存在無法調和的分歧，他並舉例談及台灣局勢、晶片戰和地緣政治問題。他表示雖然戰爭不太可能發生，沒有國家想發動戰爭，每個人都害怕戰爭的物理破壞和經濟、政治的毀滅。但這些問題將繼續存在，而且未來5到10年可能加劇。此話一出，令關心中美關係人士感到無比擔憂，倘若中美繼續鬥下去，不只兩國受害，全世界也會跟著遭殃，這是一場無底洞的災難，美國對於中國的弱點打擊絕不客氣，除非中國願意低下頭認輸，並拿自己的優勢來交換。

達里歐的觀察說中很多人的擔心點，目前，中美處於戰略相持階段。雙方都 在找隊友來對抗對方，打一場整體戰。目前在全面開花地給對手找麻煩，然後把它變成籌碼來做交換。從現況來看，中國大陸處於下風，原因很簡單，因為美國在二戰以後起步早，經營數十年，乃至科技、金融，媒體、人才，乃至軍事都在世界上有著絕對的優勢。而中國大陸處於劣勢，一方面缺乏有力朋友，故只能用自己的優勢拚命貼補，並拉攏中間及弱小勢力，藉以擴大自己的勢力。

我們可以這樣說，中國是用經濟來換勢力，美國是用勢力來換經濟。這場競賽中大陸本身就處於劣勢。再加上中國內部不團結，分裂勢力蠢蠢欲動，就連台灣牌及香港牌都成為外力鬥爭中國的工具，固然美國實際上的勢力及權力在萎縮，但對付中國仍還是綽綽有餘。也就是說，對中美雙方來說，嚴峻的挑戰主要都是來自自身國內，大陸面對的整體局勢，因意識形態的關係挑戰更為不利。大陸國內政治的不確定性，誠然是發展的一大挑戰。

中國大陸一直是採取以讓利及給予的方式在擴大影響力。這其實都是虧本的生意，可是大陸沒有辦法，不讓利就無法撼動美國影響力；在中美敵對的情況下，中國對外市場出現問題。雖然美國也有問題。中國在用利換勢，美國在以勢謀利；中美相爭，短期來看，無論是拜登的各種補貼，還是川普的孤立主義不讓其他國家搭便車，美國都是在吃老本。中國大陸情況更險峻，絲毫也沒有更好的對策。

美國抗中最好用的還是台灣牌，從中美雙方大範圍、長時間的高層交流可以看出，防止中美雙邊關係失控還是雙方政府共同訴求，但似乎台美關係注定會造成中美關係的衝突，關鍵在於美國國內的政黨政治競鬥導致拜登政府不能或不願真正落實中美間達成確實的協議和真正的諒解。

總之，中美誰能穩住國內穩定？誰就有贏面，雖然《財經》雜誌指出，中美採取一系列措施改善兩國關係基調，加強互動，中美關係改善的跡象已經開始顯露。但期待總是離事實有一段差距，現實中總是存在著殘忍的真實。中國大陸實現經濟成長，已經成為僅次於美國的第二大經濟體，在國際和地區政治問題上，沒有中國大陸的參與和合作，已經很難達成解決之道。

此外，中國現今還是美國的第一大債主，同時，美國又是中國最重要的出口市場。中美之間的關係密切且複雜，合則兩利，分則兩害。回到根本的老路，打鐵還需自身硬，既然美中存在無法調和的分歧，中國是用經濟來換勢力，美國是用勢力來換經濟。何時若有變化？恐怕才會有不一樣的氣象。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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