大陸商務部即將公布對台貿易壁壘調查初步結果，預期將依商務部、國台辦的口徑，指控台方禁止2509項大陸產品進口行為違反WTO原則。經濟部長王美花表示將依WTO機制與大陸磋商，但兩岸經貿關係並非建立在WTO基礎上，大陸也不會願意和台灣在WTO機制下磋商，這句話沒有實質意義，兩岸經貿關係將面臨前所未有的挑戰。

台灣是理虧的一方

大陸於4月12日啟動對台貿易壁壘調查，預計10月12日結束，必要時將延長3個月至明年1月12日，也就是總統、立委選舉投票日前1天。這個時間點被解讀為與2024選舉掛鉤，意圖用經貿手段來影響台灣選民的態度，或影響各黨總統候選人的兩岸政見。不必諱言，大陸對台經濟措施必有其政治目的，但就事論事，在貿易壁壘問題上，台灣是理虧的一方。

一旦大陸公事公辦，無論是否延長調查時間，結論都不會有太大改變，反制措施無非兩項：一是加徵關稅、二是對等禁止。弔詭的是，這個話題在喧囂的2024選戰中如同隱身，藍綠白從未認真討論：若大陸公事公辦對2509項貿易壁壘實施制裁，台灣外貿額會掉多少？經濟成長率下降幾成？失業率飆到多高？如此嚴肅的問題卻沒有人給答案。

解決之道只有兩條路：一是改變對大陸2509項產品的輸入禁令，或至少表態逐步開放的時間表，或可讓大陸的反制措施不會立即生效；另一是恢復ECFA架構下兩岸後續協商，令擱置10年的服貿協議生效，並重啟貨貿協議協商，兩岸重新回到逐漸降低經貿門檻的既定路線圖，大陸自然不存在啟動加稅或禁令等制裁措施的問題。

遺憾的是，藍白不敢，綠營不肯。民眾黨主席柯文哲率先釋出「重啟服貿」風聲，但被民進黨K到滿頭包後，澄清是幕僚的建議，此後未再就服貿提出建設性主張，遑論如何因應大陸貿易壁壘調查。國民黨總統參選人侯友宜的兩岸政策則是求穩不求進，服貿問題僅是在柯文哲拋出後，蜻蜓點水地表示應該盡速通過，但刻意加上「兩岸監督條例」的前提。

反中受苦的是庶民

藍白並不是沒有意識到兩岸經貿正常化的重要，也深知兩岸經貿相互依賴，唯有務實處理好兩岸關係，台灣才能重現景氣。但礙於歷次大選中，任何鼓勵兩岸合作的政見總是被抹紅、曲解，加上服貿協議、金門大橋等政見在此次選戰中被汙名化，即便藍白有意勝選後全面檢討兩岸經貿不平衡問題，也必須小心翼翼，避免動輒得咎。

民進黨在這個問題上，倒是一點沒變。王美花部長希望在WTO架構下磋商，並未展現解決問題的誠意。民進黨主席、總統參選人賴清德態度更決絕，談及服貿議題時，還在重複著太陽花時代「木馬屠城」的陳詞濫調，簡直和政論名嘴一個檔次。假如民進黨2024勝選，大陸對台貿易制裁「手起刀落」，綠營可以繼續反中仇中，最後受苦的還是庶民。

兩岸經濟融合、避免脫鉤斷鏈，仍然是大陸對台政策優先目標，對台2509項貿易壁壘調查目的並非要制裁台灣，而是透過通牒式施壓，讓民進黨政府回到九二共識，或者讓台灣政黨輪替，促使新政府重啟兩岸制度化協商。大陸是台灣貿易順差最重要來源，2022年台灣貿易順差514.1億美元，對陸港順差1004.35億美元（大陸統計高達1565億美元），顯然若非大量來自大陸的順差，台灣將出現逆差。朝野政黨難道不該想清楚、說明白，如何維繫兩岸經貿紐帶嗎？

但大陸也應思考，兩岸經貿紐帶應如何維繫問題，畢竟中國3000年來政權分分合合，但民族連結永遠切不開，統一只是時間與方法的問題，包括539項ECFA早收清單在內的2509項台灣產品，是否可以畫定以福建融合示範區作為「活口」，保留乃至擴大兩岸貿易的零關稅待遇？