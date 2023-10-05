2013年9月，習近平在哈薩克首都阿斯坦納的一所大學演講時提出了「絲綢之路經濟帶」的倡議，並於一個月後在印尼首都向印尼議會發表演說時提出了「二十一世紀海上絲綢之路」的倡議，兩者放在一塊兒，簡稱為一帶一路倡議（BRI）。

如果我們稍作回顧，推出一帶一路的國際背景是：2008年，美國的次貸風暴威脅到全世界的經濟，中國及時出手，釋放4兆人民幣救市，而其乘數效應更產生了大於其3倍的貨幣流量，使中國經濟能夠逆勢增長，同時也穩住了世界經濟；2010年，中國的GDP超過了日本，引起了美國的關注，而由於強大的經濟刺激，中國本身的產能也嚴重過剩，面對仍然脆弱的西方經濟環境，鋼鐵、水泥等工業原材料庫存堆積如山。

2012 年，歐巴馬政府在希拉蕊主持外交事務的情況下，啟動了亞洲再平衡的政策，企圖把中國周邊的國家拉到美國的貿易圈裡，孤立中國，所以有了《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的倡議，旨在建立一個沒有中國的龐大自由貿易組織。在這個大背景下，中國的策略是避開壓力向西發展，同時在欠發達的中亞與非洲等地釋放過剩產能。提出一帶一路，到底是為瞭解決那時的眼前之急，還是早就擬定好了整套戰略，乘勢推出，我們就不得而知了。

這項倡議很快引起沿線國家的積極回應，1年左右就有50多個國家申請加入為創始國。 但是，這麼龐大的計劃必須有財務後盾，而被美國掌控的世界銀行與國際貨幣基金組織顯然不會為其服務，所以，2014年10月，21個國家在北京簽署了籌建亞洲投資銀行的備忘錄。2015年6月，57個國家成為亞投行的創始國。由於美國的杯葛阻擾，發達國家起先都遲疑不前，可是，出乎大家意料之外，英國於該年3月宣布加入，震撼了西方世界。 此例一開，別的歐洲國家也就有了膽子，法德義三國乃隨後加入。

2000多年前，絲綢之路出現在大唐盛世，今天的中國共產黨，從歷史中汲取靈感，開創了現代版的絲綢之路，不但要以此打通歐亞大陸，並且要將之擴大至東南亞、中東、非洲和拉丁美洲，其目的說是要構建人類命運共同體，抱負不可謂不遠大。可是，如果中國，依靠強大的基建能力，把中亞當作橋梁，打通了歐亞大陸，然後向另外幾塊大陸擴展，那麼美國、英國、日本、澳洲等，豈不是都成為邊緣國家了嗎？毫無疑問，一帶一路倡議，意欲整合歐亞大陸塊，挑戰了五百年來海洋國家的霸權：中美博弈的核心內容乃水落石出，呈現在世人的面前。

今年是倡議的10周年，中國準備擴大慶祝，將於10月在北京舉行第三屆一帶一路國際高峰論壇，已宣布將有130個國家派代表團參加，大批國家領袖也將出席會議，包括俄羅斯總統普丁。這是緊接在杭州舉行的亞洲運動會之後的一個規模更大的國際盛事。亞運會有10國領袖出席，包括中國以專機接來和送返，被美國制裁而無法出遠門的敘利亞阿薩德總統夫婦，航程6000公里，友邦軍機沿途護航，標誌著中國在中東的地緣政治鬥爭中取得的重大勝利。

杭州的亞運會，規模之龐大，科技之令人眼花繚亂，比美2008年在北京舉行的奧運，兩者的震撼性都是前無古人，後無來者。緊接於其後的高峰論壇，萬邦聚會，氣派宏大，展示出來的是地球南方的大團結，直追大唐盛世。

過去10年，美國對一帶一路是百般阻擾，大肆宣傳「債務陷阱」。可是，相信許多拉丁美洲國家，尤其是阿根廷、巴西、智利、委內瑞拉，都不會忘記，八○年代，芝加哥大學的諾貝爾經濟獎得主，彌爾頓．佛理曼，率領他的學生（信徒），周遊這些國家，鼓吹新自由主義，要它們私有化國營企業，降低關稅，吸引外資，創造繁榮；並留下他的學生，幫助它們進行改革；但是，隨之而來的卻是，私有化變賣了國有資產，換來的是天量外債，才剛剛進入中產階級，隨即被美國利用降低利息，抬高利息的週期迴圈，洗劫一空。美國還有資格談債務陷阱？儘管如此，就在最新一期的《外交事務》中，兩位史丹福大學教授以「中國的毀滅道路」（China's Road to Ruin），把一帶一路描述得一無是處。

果真一無是處嗎？那為什麼今天有152 個國家，32個國際組織加入了一帶一路倡議？難道3000多個合作專案，上兆美元的資本投入，都打了水漂？難道「共商，共建，共用」的理念，是忽悠第三世界的騙局？如果是，怎麼會有10年後的今天全球南方大團結的圖景？

其實，我們不必看這類充滿偏見的分析，世界銀行針對倡議從事了許多研究，寫了許多報告，任人查看。例如，它的研究指出，倡議使其沿線低收入國家的GDP增加了3.4%，讓760萬人口擺脫赤貧。美國杯葛倡議，不必管他，因為非白人世界共同慶祝，倡議在過去10年為發展作出的巨大貢獻。

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※