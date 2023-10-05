進口蛋之亂還未釐清，又爆發美豬重組肉流入市面之驚！桃園2家業者被查獲將進口美豬混製火鍋肉，產地卻標示為加拿大、英國，初估下游通路90多家近10萬公斤火鍋肉片，在8月下旬已全數售出，恐怕已被消費者吃下肚去。這也是繼巴西蛋爆發洗產地爭議以來，又發生美豬肉也有洗產地的老問題。

這幾天爆出的「Lin bay好油」版主林裕紘與許姓國民黨工自導自演的恐嚇事件，綠營見獵心喜，想轉移食安話題，竟無視一連串已經爆發、人盡皆知的「壞蛋」與圖利問題，反嗆是「藍白網軍一條龍式抹黑產業鏈」。

但任何頭腦清楚的人理應分得清楚，「Lin bay好油」揭發的蛋亂內幕，和後來心生怪念搞出來的恐嚇事件，根本是兩回事，前者的真相還沒查清楚也必須查清楚，後者其個人傷人傷己犯下的低級錯誤，當然應受唾棄究責。

如果民進黨真的認為是受了委屈被栽贓，其實只要把陳吉仲官復原職即可，但天理昭彰、人心不死，民進黨敢昧著良心這麼做嗎？而前亂未解，後亂已迎面襲來，消基會早在6月調查並示警，國內截至今年5月底進口1500多噸美豬，卻未在市面上發現任何標示「美豬」的產品，擔心會有洗產地的情形。

果不其然，一查就有，當初政府開放美國全豬同時宣布的五大管理措施，根本難以信任，如果再追下去，恐怕這兩年來的各種弊端會一一現形，嚇死消費者。民進黨執政進入末期以來，上有疫苗研製、潛艦國造等「深不見底」的疑案，現在連升斗小民吃個蛋、火鍋、滷味、燒烤的基本需求也要提心吊膽，這樣的政府還不下台實在太沒天理了！