近日面對藍白合的壓力，柯文哲老生常談聯合政府。由於我們並非採行內閣制，也就是組閣不需仰賴掌控國會過半席次，那麼，除了對於「民選皇帝」現況不滿，因而對於內閣制有所憧憬，難道另有弦外之音？

內閣制的精髓是行政與立法合一，由國會推派總理，萬一最大黨沒有過半席次就必須組聯合政府，君主或總統只是虛位國家元首。總統制強調行政與立法分立、各自對選民負責、相互制衡。雙首長制是民選總統加上國會推派總理，有些國家運作像總統制（俄羅斯），也有像內閣制（愛爾蘭），更有相互拉鋸的（烏克蘭）。

《中華民國憲法》文本是雙首長制，然而自從1997年修憲，總統任命閣揆不需國會同意後，就是如假包換的總統制，閣揆儼然是總統的執行長、民怨的出氣包。大體而言，執政黨選得那麼辛苦，當然是偏好現行體制，而在野黨不約而同倡議內閣制，自然在講天空的彩虹；至於民選總統去國會備詢，那是天馬行空。

在民進黨內，自信有合縱連橫的施明德主張內閣制，許信良認為民進黨執政的捷徑是雙首長下組閣，而陳水扁以為只要總統直選不是絕對多數，可以放手一搏。至於海外的台獨聯盟，留日的許世楷力主內閣制、留美的張燦鍙推總統制，而黃昭堂同時有兩種版本，認為讓百姓去選就好，有點像到百貨公司買衣服。

陳水扁總統任內一度想廢閣揆，黃昭堂說怎麼那麼笨，出事誰來扛？他連任後推動內閣制新憲，外人以為他接著想繼續當總理。學者的鼻子向來比較靈敏，正式對外公布草案竟然找不到人替總統制辯論，參與族群關係入憲的我只好充數。後來阿扁請喝咖啡，我斗膽求證，他回是陳明通求見，順口說樂觀其成。

柯文哲早先表示，當下憲政體制下閣揆更迭頻繁，誰當總統都當不好；李登輝曾調侃阿扁「很會用人」，8年用了6位閣揆，然而馬英九不遑多讓。柯又說，目前雙首長制怪怪的、總統有權無責，甚至直言執政者權責不明、憲政體制一定有問題。既然看到病徵，接下來是合理的病理分析，才能有效開藥。

要是無法修憲廢掉閣揆，或改弦更張為內閣制，柯文哲耿耿於懷三黨不過半，藥方是組聯合政府、閣揆由國會最大黨推薦。不過，美國戰後以來，有半數的時間是朝小野大、政府運作看人，不少選民還刻意分裂投票促成制衡；其實，說服反對黨更是領導力的展現，而不是憑藉全面執政貫徹意志力，這無關憲政體制。

除非出於權宜，要是目標是團結台灣、政局穩定，有所謂「大聯合政府」用來培養朝野互信、化解社會分歧，特別是在過渡時期，稱為「協和式民主」，不管何種憲政體制。值得一提，在內閣制之下並沒有制衡的概念，反對黨在國會狗吠火車，仰賴沸騰的民怨換人或換黨，可能付出的代價是政權更替頻仍。

不管是恢復閣揆同意權，或總統前往國會做國情報告，都無關痛癢；只要黨籍立委心中只有黨紀、沒有民意，就不可能有國會制衡。至於要和或合，那是另一回事。