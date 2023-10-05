美國共和黨籍強硬派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）2日提出罷免眾議院議長麥卡錫的動議，最終投票結果216票同意，210票不同意，麥卡錫遭到罷免下台。這是美國獨立建國以來，聯邦眾議院首度成功罷黜議長，而驅逐眾議院議長的歷史性舉動除了政治效應外，可能還會導致另一次美國信用評級下調，將嚴重損害美國經濟。

民主黨和共和黨議員之間的鬥爭變得越來越惡毒，今年夏天，兩黨的爭吵幾乎導致美國出現自建國近250年以來首次的債務違約。最後由於共和黨眾院議長麥卡錫與民主黨達成的協議，勉強避免了政府關門。但為政府提供資金的妥協促使以佛州眾議員蓋茨為首的強硬派共和黨人發起罷免麥卡錫，8名共和黨眾議員倒戈加上民主黨的支持，成功迫使麥卡錫下台。

這種歷史性的大事，不要指望穆迪投資者服務公司會忽略。穆迪是國際三大信用評級機構中最後一家為美國債務授予最高AAA評級的機構，另一個主要信用評級機構標準普爾（S&P）在2011年首次下調美國債務評級。儘管美國國會能夠在短時間內達成一項協議以避免債務違約，但信用評等機構會認為情況如此凶險，以至於他們會質疑美國政府按時支付帳單的可信度。

惠譽在8月也得出了同樣的結論，將美國債務評級從AAA下調至AA+，此舉引發股市拋售，並將10年期公債殖利率推升至11個月以來的最高水準。此後，所有人的目光都轉向了穆迪，該公司自1917年以來一直維持美國債務AAA評級。

但議長麥卡錫的被罷免是否會成為棺材上的最後一根釘子？上周穆迪已警告說政府關門可能會促使其下調美國債務評級。穆迪表示，「雖然政府償債支付不會受到影響，而且短暫的停擺也不太可能擾亂經濟，但這將凸顯美國的制度和治理實力相對於我們近年來強調的其他AAA級主權國家的虛弱。」穆迪也指出，「特別是這將表明，在財政赤字擴大和債務承受能力惡化導致財政實力下降之際，政治兩極化加劇對財政政策制定造成重大限制。」

美國政府驚險躲過關門危機和麥卡錫被趕下台的確讓人對美國的制度缺少信心。自1980年以來，美國政府已有14次的暫時關閉，但出現歷史上首次眾議院議長被罷免，穆迪所說的「政治兩極化加劇」的現象讓國際間相當憂心。

在罷免麥卡錫的投票最終確定之前，金融市場已經非常動盪，美國公債殖利率飆升至十多年來的最高水準，投資人擔心更高的借貸利率可能會進一步阻礙房地產市場。

穆迪若下調美國信用評等，可能會導致美國公債殖利率進一步飆升，凸顯持有美國公債的風險增加，這將增加借貸成本，因為銀行和其他貸方通常會根據美國債券收益率來確定利率。這將進一步增加美國經濟面臨的壓力，甚至可能增加經濟衰退的可能性。而美國經濟衰退勢必拖累全球。經濟新風暴是否來襲，全球都「剉咧等」。

（作者為國立台北商業大學前校長）