進口蛋食安事件尚未解決，近日又發現進口量突然暴衝的美豬改標洗產地事件。觀諸二者，可以發現彼此有極多的相似性，兩項農產品都是農業部專案進口的品項，進口蛋與美豬的管理與流向也都有重大瑕疵，以致出現食安危機，而究其責，農業部與衛福部食藥署都難辭其咎。

美國長期為我國豬肉重要的進口地，2000年前幾乎獨占豬肉進口市場，之後隨著進口國逐漸開放後，比重就不斷下滑，根據農業部農產貿易統計網站數據，2016年美國冷凍豬肉進口量為4209公噸，比重僅剩7%。後經美國肉類出口協會（USMEF）等單位的推廣下，美豬進口數量持續擴增，2020年提升至1.57萬公噸，占進口總量的26%。

但蔡總統於2020年8月宣布將全面開放美國萊豬之後，市場立即風雲變色，因國人擔心萊豬的安全問題，即使進口商表示不會進口萊豬，然而美豬宛如與毒豬畫上等號，以致2021年進口量衰退87.7%，只剩1943公噸；2022年更惡化至847公噸，負成長56.4%，進口量比重僅剩1%之譜。

詭異的是，今年突然進口量暴增，1～8月美豬進口量近1萬公噸，較去年同期成長16倍，尤其6～8月，每個月進口量都超過2千公噸，8月更達3366公噸，占總進口量的31%。但是市面上卻幾乎看不到美豬，1萬公噸的豬肉究竟流向何處？

近日桃園市衛生局查獲廠商購入大量的美國冷凍豬前腿肉，竟與加拿大豬前腿肉混製成重組火鍋肉片，再將產地標示為加拿大或英國出售，製成的火鍋肉片多已流入火鍋店及滷味攤。此時國人始恍然大悟，原來美豬是以改標方式銷售。

惟查獲的二家肉品商，美豬進口量合計也未達150公噸，只有進口量的1.55%，顯示還有大量美豬流向成謎。此與進口蛋十分類似，同樣有改標的問題，除遭地方政府查到已流入學童營養午餐的團膳外，再扣除政府宣布銷毀的5402萬顆蛋，多數進口蛋的流向目前也同樣不明。

進口美豬與進口蛋還有另一個驚人的相似，就是同樣是屬於實施補助外國農產品的「專案進口」方案。今年4月國內豬肉價格上漲，農委會就推動由中央畜產會專案進口方案，補貼外國進口豬肉每公斤6元，預計5月到9月補貼5萬公噸。農業部於8月表示專案進口量已達4萬公噸。

理論上，政府專案進口大量的豬肉，進口總量應大幅暴增，但今年1～8月的豬肉進口量為7.5萬公噸，僅較去年同期增加3224公噸，成長率只有4.5%。專案進口以4萬公噸估算，已占全部豬肉進口量的53%。足見政府補貼的低價專案進口豬肉已排擠了正常的進口，當然國內豬肉產業更是首當其衝。

值得注意的是，農業部並未揭露專案進口的來源，僅於首次啟動時表示，首批將自歐洲進口3千噸豬肉，至於之後的豬肉是由何國進口仍未知。恰好美豬於6月起，進口量就開始暴增，不禁讓人懷疑，農業部是否藉專案進口之名，引進大量美豬。但因美豬乏人問津，農業部再以低價塞給肉品處理商，企業被迫重新包裝後，將產地「實質轉型」為其他國家。

農業部帶頭製造食安問題，食藥署也無力保障人民的食安，為了維護人民的權益，農業部應立即將專案進口農產品的資訊全面公開，接受外界的檢視。如果連基本的民生問題都處理不好，民進黨還有臉繼續執政嗎？

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）