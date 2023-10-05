蔡英文政府剛剛為我國首艘國造潛艦「海鯤號」舉行命名暨下水典禮，當天沒有「下水」的下水典禮已引起議論，而潛艦專案小組召集人黃曙光指控有立委洩密一事更像引爆核彈，藍綠兩陣營進入激烈攻防，尤其民進黨總統參選人賴清德主動加入戰局，以烏賊戰抹黑國民黨立委，儼然再重拾「抗中保台」的老套路。

主持潛艦國造計畫的國安會諮詢委員黃曙光在專訪時暗指「有立委一直在搞」，隨後綠營立委就跳出來指控特定藍營立委，之後賴清德也汙衊國民黨立委在國防戰備上扯後腿。這一連串的政治操作看得出是綠營試圖混淆視聽，讓國人對國民黨立委不滿，以防止前海軍顧問郭璽介入潛艦案的醜聞拖垮賴清德的選情。

國造潛艦疑似洩密案既然已由最高檢交辦高分檢及台北地檢署分案調查，就該交由司法單位徹查相關人證及物證，執政黨應先停止口水戰，靜候調查結果，而不是試圖帶輿論風向、甚至自行將藍營立委定罪。

民進黨4日召開中執會，會中專程播放2005年賴清德在立法院質詢的影片，畫面中他向在野黨立委爆粗口，賴據此批評國民黨反軍購，才讓我國拖到現在才透過國艦國造獲得潛艦。對此，前國民黨立委林郁方5日反擊表示，當年小布希政府雖同意對台出售8艘傳統潛艦，不過911恐攻事件迫使美國外交轉向，與中共合作共同打擊國際恐怖主義，使得這項軍售案最後無疾而終。時任行政院長游錫堃也拍板刪除「潛艦國造」預算，當時的民進黨立委包括賴清德都沒表示反對。

其次，賴清德也混淆朝野分際，說的好像國民黨刪除或凍結國防預算就是賣台或中共同路人，完全忽視民主政治裡「監督與制衡」的精神。實際上，朝野立委時常利用凍結預算的策略進一步了解政策執行情形，賴豈能拿常見的問政方式當藉口，無端指控國民黨立委意圖「搞垮國家」？

炒作中共意圖介入選舉向來是最容易煽動民粹激情的政治手段，尤其事關敏感的國安及兩岸議題更是如此。賴清德此次先下手為強的用意，無非就是想把選舉主軸拉回「愛台vs.賣國」的老戲碼，在藍營議員徐巧芯每日一爆郭璽錄音檔的情況下，避免被可能踢爆的潛艦案醜聞拖垮選情，畢竟「含沙射影」是最具殺傷力的選舉動員工具。

強化國防能力是國家生存的根本要件，但不該淪為執政黨攻訐在野黨的理由，更不是朝野競爭的籌碼。賴清德近期的選舉用詞越來越激烈高亢，究竟是因擔心自己選情無起色而下重手，還是藉此安撫不滿他從台獨路線倒退的基本教義派？無論何種理由，隨著選戰日益白熱化，賴清德顯然已有重新炒作「抗中保台」的盤算，對於他的烏賊戰，選民可得擦亮眼睛。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）