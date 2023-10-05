前美國眾議院議長麥卡錫短短9個月任期內已創下美國憲政史上兩項紀錄，他於今年1月歷經4天15輪投票才當選議長，是美國內戰以來的紀錄；10月4日更成為第一位遭到罷黜的議長。眾院群龍無首，美國民主典範再受重創，若短期內無法走出亂局，將衝擊美國世界領袖的地位與威望，美國對烏克蘭的安全援助可能遭受「連帶損害」，安全仰賴美國承諾的台灣不可不察。

援烏釀風暴 考驗美民主

共和黨籍的眾院外委會主席麥考爾就指出，麥卡錫下台對烏克蘭不利，更有損美國海外形象，以及「這只會讓我們的對手更膽大妄為，例如中國，他們已經認為民主失能。」6月卸任的美國外交關係協會會長哈斯預警，最令他寢食難安的是世界安全的威脅來自美國自己，美國制度裂解代表內部威脅首度超過外部，美國成為不穩定的深淵及民主不確定的範例。

哈斯一語成讖，麥卡錫因個人政治誠信問題導致共和黨內頑固派不滿，但反映出的不是個人問題，或是美國制度上的小缺失，而是整個體制性的問題。預算膨脹擴張，立法與行政部門對峙導致聯邦政府隨時可能關門，連帶影響美國外交政策執行，而在整個爭議過程中，拜登政府對烏克蘭的無條件援助也是導火線之一。

根據統計，從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已提供高達768億美元援助，其中軍事援助466億美元，財政資助264億美元，人道救援39億美元，而在這次國會阻擾的預算案中又編列了61億美元援烏。

共和黨反對拜登政府不斷擴大預算，特別是對烏克蘭的無底洞援助，希望透過撥款法案予以削減支出，經常導致政治僵局，甚至陷入聯邦政府被迫關門的窘境。今年又歷史重演，麥卡錫與拜登政府妥協，國會通過不含援助烏克蘭的「臨時支出法案」，讓政府可以運作到11月17日，然後再談判以「綜合法案」代替個別的撥款法案，通過整個政府支出。

這種運作模式惹惱以蓋茨為首的共和黨保守強硬派，認為剝奪了國會對於預算的審查權與刪減權，並指控麥卡錫與拜登政府「祕密交易」，對烏克蘭的援助暗渡陳倉，徹底違背了他當初的承諾，蓋茨因此提出罷免動議，在眾院以216票比210票拉下麥卡錫。蓋茨喊出的口號就是「不再給烏克蘭，沒有臨時支出法案，縮減開支。」

安全靠美國 高風險豪賭

美國眾院目前處於休會狀態，必須要選出新任議長才能恢復運作，緊接著就要在11月17日大限前處理棘手的撥款法案，否則聯邦政府還是無法逃避關門的命運，屆時烏克蘭的援助案將攤在檯面上。在10月1日開始的新會計年度，拜登政府提出240億美元對烏克蘭的軍事、人道與經濟援助。拜登表示，麥卡錫下台後，他擔憂國會的混亂會破壞他對烏克蘭的保證；而國防部已經警告對烏克蘭的軍事援助即將耗盡。

美國政府預算案及國會運作發展難以預測，已成為美國外交政策的沉重負擔，美國引以為傲的理念、價值與制度也遭到考驗。除了俄烏戰爭外，麥卡錫下台引發的效應也將衝擊美中戰略競爭。11月可能在舊金山舉行「拜習會」，拜登的談判地位多少將受到影響；由麥卡錫一手主導的眾院「中國特別委員會」是否因此流失動能等，都是值得觀察的變數。

從美國眾院的動態可以看出，反中、反俄雖是國會山莊的最大共識，也將是明年美國總統大選的熱門議題，並不等於共和黨願對台灣與烏克蘭提供無條件援助，如2023年《國防授權法》（NDAA）通過提供台灣5年100億美元的軍事融資，但在撥款委員會遭到阻擋。拜登總統7月宣布提供台灣3.45億美元軍事援助及8000萬美元軍事融資，這次也可能因國會杯葛行政部門預算遭到波及。

根據美國最新民調，拜登以42%落後共和黨川普的52%，若川普捲土重來，美國外交政策勢必有所調整，對外國的外交與安全承諾將首當其衝，美國民意與共和黨對無止境援助烏克蘭感到不滿，台灣應引以為鑑，民進黨將台灣安全完全託付美國確實是一場高風險的豪賭。