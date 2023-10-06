台北，魚丸、阿婆鐵蛋、大腸包小腸；桃園，大溪豆乾；宜蘭，蔥油餅、包心粉圓；新竹，貢丸、米粉、肉圓……在雲南省中部玉溪市的知名台味小吃店「御味軒」裡，畫著一幅台灣地圖，地圖旁標注著台灣各地的招牌美食和景點。這成了當地民眾瞭解台灣的窗口。

「我們店裡的很多客人都是玉溪五中的學生，他們對寶島台灣充滿好奇。」店主肖鵬、黃郁芬夫婦說，開店的初衷，就是想和大家分享他們發現的台灣味道、台灣「小確幸」。如今，這一目標已然達成。

肖鵬和黃郁芬是一對兩岸夫妻，一個出生在玉溪易門，一個來自台北。兩人的相識，源於2008年在上海的一次邂逅。彼時，肖鵬在上海一家廣告公司工作。一天，作為公司代表，他接待了在台北一家雜誌社擔任編輯的黃郁芬。

「當時，她第一次來大陸，對這裡的一切都充滿興趣。」肖鵬說，他和黃郁芬年紀相仿，又特別聊得來，就成了黃郁芬瞭解大陸的嚮導。

後來，倆人互留MSN，成為朋友，又發展為戀人。半年後，黃郁芬來到玉溪，和已歸鄉的肖鵬會合。

「玉溪不僅四季如春、氣候宜人，百姓還很熱情質樸。」第一次來玉溪，黃郁芬就喜歡上了這裡，還愛上了玉溪的豆腐小鍋米線和牛肉卷粉。返台後，黃郁芬決定辭掉工作，重回玉溪，讓兩人的異地戀畫上句號。兩年後，肖鵬和黃郁芬步入婚姻殿堂。

「我們倆一個像台灣花枝丸，名字好聽、外剛內柔；一個像玉溪豆腐小鍋米線，其貌不揚，但越吃越有味兒。」肖鵬說，儘管他和太太成長在海峽兩岸，但大家的三觀一致、尤為契合。

婚後，為了照顧台灣的父母，肖鵬陪黃郁芬回到台北。其間，酷愛美食的他在親戚家的飯店做起廚師，潛心鑽研台灣小吃。

「台灣很多人都是從大陸各地過去的，他們會向我打聽祖籍地現在是什麼樣子，也很好奇我在大陸的生活。」肖鵬說，在台灣期間，他吃到很多美食，也結識很多朋友。周圍的人聽說他是「大陸姑爺」，都很熱情。

2014年，已生育女兒的夫妻倆回到玉溪。他們在離家不遠的地方，開了「御味軒」。在倆人的精心打理下，小吃店的生意逐漸紅火。

在「御味軒」的大廳裡，有夫妻倆共同繪製的台灣美食地圖。店裡售賣60餘種台灣小吃，牛排飯、台式海鮮炒飯、大腸包小腸、蝦片等，都受到顧客喜愛。品嚐美食之餘，顧客總愛打聽台灣哪裡好玩，哪家的魚丸最好吃，什麼樣的伴手禮最值得買……

「我會向他們介紹很多台灣習俗，比如有人亂丟垃圾的地方，台灣會用『頭上三尺有神明』替代『禁止亂倒垃圾』；在台灣乘坐公交車時，會遇到司機突然停車下車，他可能是去扶一位過馬路的老人......」肖鵬說，「御味軒」成了玉溪人瞭解台灣風土人情的一個窗口，來過這裡的很多學生食客畢業後還會回到這裡和他聊天。

2020年，因為女兒要上小學，肖鵬和黃郁芬再次開始了異地生活。一個留守玉溪打理小店、照顧父親，一個帶孩子求學台灣。隨後的新冠疫情更是讓他們的分別再次「拉長」。

今年6月29日，當由台北經深圳中轉飛往昆明的CZ3088-CZ6923航班降落昆明長水國際機場，闊別三年半的肖鵬和妻女終於迎來團聚，一家人緊緊抱在一起。回到玉溪，肖鵬帶妻女吃了久違的牛肉卷粉，重遊撫仙湖，參觀新建的澄江化石博物館……

如今，黃郁芬又帶女兒回到台灣上學，肖鵬繼續留守玉溪，但他們不再害怕分離。

「雖然大家相隔兩地，但溝通從未中斷，感情也一如當初。」肖鵬說。

在他們共同的小吃店，「御味軒」的招牌上還寫有六個大字：「中國心台灣情」。（胡遠航）

（本文來源：中新網）