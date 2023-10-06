近期國際經濟烏雲湧現，前景難以樂觀，投資者必須審慎以對，愛搞大內宣的政府應該保留一點，以免被石頭砸了腳。

中國大陸經濟第二季表現欠佳，仍在等待自谷底翻身階段；美國經濟看似展現韌性，但能否軟著陸越來越不確定；東亞溜滑梯，情況不看好。台灣經濟與這三大區塊連動密切，外邊颶風吹襲，這邊風景難獨好。

美國經濟一年多來安然駛過一些急流，現在面臨多種風險匯聚，動盪迎面撲來。每一朵烏雲看似不大片也不濃厚，但疊加起來，可能破壞性十足，經濟活動將備受干擾，尤其是高利率很可能導致經濟降溫。許多分析師預計，今年秋冬美國經濟雖然還不會出現衰退，但成長將放緩。

美國聯準會（Fed）已經將聯邦基金利率上調至22年高位，升息的遞延效果逐漸出現，今年第四季經濟可能磕磕絆絆，以下行表現給2023年收尾。聯邦學生貸款恢復償付及汽油價格上漲接踵而來，加劇了生活與生產成本上推壓力。EY-Parthenon首席經濟學家達柯（G. Daco）便預估，美國第四季經濟成長年率將放緩至0.6％，遠低於第三季預測成長率3.5％。高盛經濟學家則預測，第四季美成長率將由第三季的3.1％降溫至1.3％。美國前財政部長桑默斯日前更警告，美國經濟「軟著陸」的可能性實際上只有3成。

美國消費者和企業在高利率重壓下所展現的韌性顯已到頂。許多經濟學家認為，美國迄今能夠避開衰退，很大程度上是要歸功於勞動市場的表現遠好於預期，消費力也不錯。但據彭博社編製的經濟預測，第四季失業率峰值將略高於4％，消費基礎也將因超額儲蓄耗盡而弱化。經季調整後的GDP季增年率將從第三季的3％降至第四季的0.5％，並將在2024年初觸底至0.1％。加息難免導致經濟放緩，差別只是到來時間的早晚以及幅度的大小，持續好一段時間的債券殖利率曲線倒掛就是美國經濟將趨於衰退的徵兆。

美國成長趨緩的情況尚未影響台灣經濟，但中國大陸的經濟疲軟則已重擊台灣出口。最新經濟數據顯示，中國進出口繼續下滑，8月出口同比（較去年同期）跌8.8％，進口跌7.3％，雖比7月的14.5％和12.4％跌幅有所改善，但仍然疲弱。好的一面是8月的國內零售增4.6％，工廠生產也增4.5％，消費也略有提升。但是，整體經濟仍然疲弱，特別是占了GDP 3成的房地產繼續惡化，嚴重威脅經濟疫後復甦速度。野村證券最新報導，中國8月新屋銷售仍跌24％，9月新屋銷售續跌19.3％。此外，失業率仍高，中國國家統計局在7月公布的6月青年（16～24歲）失業率達21.3％；不過學界的推估則不止於此，例如《財新網》引用北京大學副教授張丹丹的報告指出，至2023年第一季度截止，中國青年失業率為46.5％。

不只是中國大陸，以往表現強勁的東亞和太平洋地區的發展中經濟體（包含大陸）今明兩年的增長放緩，世銀在東亞和太平洋地區半年度展望中指出，預計今年GDP成長5％，明年預計成長4.5％，都已下調。其中部分原因與中國經濟前景不如預期有關，在房地產陷入困境、債務增加及疫後重新開放提振力道減弱，世銀預測的中國明年經濟成長率低於先前的預測。報告指出，東亞和太平洋地區的發展中經濟體一般政府債務顯著增加，企業債務水準迅速上升，特別是中、泰和越南。債務增加可能導致利率上升，增加私人企業的借貸成本，限制公共和私人投資。這些因素都將制約經濟增長。

由於國際經濟趨於疲軟，台灣備受衝擊，至今年8月為止，出口已持續12個月衰退，尤其8月台灣對陸、港出口減少14.1％，已連續13個月負成長，由於兩岸貿易逐年下滑，又逢大陸景氣下滑，加上供應鏈大幅移動，因此到今年底前，對中、港出口轉正機率都不高，恐追平美中貿易戰後創下連17黑的最長紀錄。

光大陸景氣不振對台灣的影響就已如此，今後加上美國及東亞接著衰退，台灣的經濟哪堪多重摧折？顛仆來了，綁好安全帶吧！