UCLA 安德森預測（Anderson Forecast），是一個權威經濟預測機構，俞偉雄博士是團隊高手之一。我應邀去參加了10/4 舉行的季度預測會。很特殊的，主講的經濟專家開出了四項預測風險，其中竟然有三項事關政治。分別是：俄/烏、中/台、美國選舉。

中/台問題在列，不令人感到意外，但是我認為在可預見的將來，風險程度遠低於俄/烏。

令人比較感到意外的，是安德森預測現在已經將13個月之後才舉行的美國大選提前列入預測風險！

我高度評價這個判斷。關於2024大選，山雨欲來，從本季度開始，風險衝擊力度大。2024可能是美國自1980年以來最關鍵的一次選舉，前冷內戰現象將會層出不窮。對共和黨陣營來說，這是一場殊死戰。而民主黨從2016滑鐵盧，先一步大徹大悟。

民主黨黨性成熟，戰鬥力強，而且真正稱得上是一個擁有全國黨機器的黨。共和黨文化和組織結構相對鬆散，腦筋裏常常想著，這個不能去做，那個不屑於做，但是明年會有大變化。

台灣固然成為美國關注的預測風險了，但其實美國大選始終是世界級風險，各國往往招架不住。然而美國大選風險一般發生在選後，可2024不同，大有選前風險，且自今日始。

台灣政治風險高，美國大選風險更急更高。

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