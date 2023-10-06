中國大陸在葡萄牙理斯本大使館周邊架設監視錄影機。（圖 / 本文作者張競提供）

在潛艦風暴中，不知大家有沒有注意到，所有綠營政治人物、名嘴與媒體，對於黃曙光所聲稱「軍火商沒得標後，將資料送交中共大使館」絕口不提？檢調單位與國安情報機構也不追查？

本文所附上的兩張圖，第一張是中國大陸在華盛頓大使館進口處所架設之監視錄影機，第二張圖是中國大陸在葡萄牙理斯本大使館周邊架設監視錄影機，侵犯公眾隱私受到抗議後，引發新聞事件報導的畫面。

有哪個軍火商智商會低到去處處都有監視器，必然留下影像紀錄的中共大使館送資料？歷來全球所破獲之間諜案中，有哪個洩密者是將資料送交中共大使館？各國大使館是駐在國反情報監控作業焦點，身兼情蒐任務之外交人員在駐在國交往對象與活動軌跡，更是各國反情報單位日常跟監必要作業項目。

以兩岸交通往來狀況，未得標軍火商要去找中共大使館交付資料，居然是綠營政治人物、名嘴與媒體，完全碰都不敢碰、不敢談的話題，這不是很奇怪嗎？

難道是因為黃曙光講出那個關鍵字眼「自己人」？先是高調聲稱「更多的是台灣內部自己人扯後腿」，當媒體追問時，居然會回答「你們自己猜猜吧」；然後這個話事件就變成所有綠營政治人物、名嘴與媒體「碰都不敢碰、談都不敢談」的佛地魔。

難道對於整個綠營來說，真正難言之隱是那個「自己人」嗎？請問會被黃曙光當成「自己人」的軍火商是誰呢？

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