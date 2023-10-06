杜正勝當教育部長時，曾發生有過有關「罄竹難書」與「三隻小豬」的文意問題。

當時陳水扁總統在位時，在表揚義工時，以「罄竹難書」來誇贊義工的「貢獻」，與現今多歸於形容負面罪狀的用法大異其趣，因此就引惹譏訕，鬧吵了好些時日。杜正勝在立法接受質詢時，從字面上去為陳水扁辯護，認為並無不妥，更引起譁然，有人群起而攻杜正勝，認為杜正勝是「曲意逢迎」，有失學者及教育部長的風範。

杜正勝是學者從政，是著名的周代研究專家，當然不可能沒讀過《呂氏春秋》，但顯然他對歷史知識的了解更超越了周代的局限。事實上，他的解釋是完全正確的，「罄是用盡，竹是竹片，『罄竹難書』用現代白話文來說就是『事情多到連紙張都寫不完』」，既然如此，陳水扁如此形容，也未必不可，更何況，去查查《四庫全書》，古人也不乏將「罄竹難書」用以形容良善的事例。

成語的語意，往往隨時代的流變而有所不同，而作者文心各異，或正用、或反用，皆無所不可，其實只應該觀其大義，不必吹毛求庛，「以辭害意」。

杜正勝當然不免有迴護陳水扁之心，其實以他的學者立場，只要多增多一句，「現在用法多數用於負面，約定俗成，陳總統可能一時不察，未能善用」，其實就足以阻擋後來排山倒海的譏彈了。

大家都知道，陳水扁並不是國文教師，也不是文學家，偶爾錯用成語，又當得了怎麼一回事？但卻招惹了連篇累牘的攻詰，原因無他，就是綿裡藏針、指桑罵槐，欲徹底貶低對方。

教育部的成語詞典中收入了「三隻小豬」這一詞作為「成語」，也在當時引發譏訕，而主要的關鍵，並不在於「三隻小豬」是否可當成語的問題，而是對方意欲藉此貶低杜正勝而已。「三隻小豬」當然不能算是成語，但是，編纂詞典，是教育部敦聘了學者集體編纂的，所收容或有誤，該負責的是這些專家學者，教育部長諸事繁忙，怎麼有可能去注意這些枝枝節節的小事？

但是，台灣政壇，習慣了「黨同伐異」，尤其喜歡抓語病，偶有一字一詞之差，就火力全開、鳴鼓而攻，項莊舞劍，其意在何處，明眼人是一望即知的。

因字詞被曲解，或是因文句被斷章而取，因而蒙冤含屈的政治人物，只要是登得上檯面的，無一倖免，而當事人欲辯還難，如柯文哲就因此被冠上「不尊重女權」、「不重視人文」等罪名，雖屢經澄清，還是有人不罷不休地在嘈嚷。

近日，蔡英文因一個紀念孔子誕辰所贈的圖框，用了「明德止善」四字，也同樣遭受到了許多攻擊，儘管此語與《大學》中「在明明德，在親民，在止於至善」的典故有些許差異，但「止善」一語，當然是「臻於善」的意思，卻還是遭到學者引經據典、大張旗鼓的批判。

其實，「止善」的用法，也是古已有之的，從文意上看，也未嘗不能成立，許多學者卻刻意非硬生生的將「止」解說成「停止」，平心而論，這和清代的「文字獄」有什麼兩樣？蔡英文施政，容或有非常多值得批判的地方，但也無須對一字一詞之差，大加撻伐，甚至故意曲解吧？

更重要的是，眾所周知，政治人物所題贈的文句、對聯，全部都是幕僚代撰代寫的，蔡英文的那手字，恐怕也不適合拿出來貽笑大方吧？說真的，蔡英文算是相當無辜的，批評的人才真的是「無矢放的」，反正只要有個箭靶在那，這枝箭是怎樣的箭，都可以不管，扔石頭、擲標槍、機槍掃射，都無不可施，重要的就是非將這標靶打壞、打爛不可。

台灣政壇，幾乎可以說是「理盲」到不可思議的地步了，這種「惡性螺旋」，循環上升，台灣未來就將在這樣的相互攻詰中，沉淪墮落到無以挽救的可憐境地了。

政治人物儘管可能有熟諳文學的藝文人士參與，但大多數應該都是文學的門外漢，在用字遣詞上，也都難免會出錯，又何必斤斤計較、見樹而不見林呢？

是人，就難免出錯，出錯，只須一句簡單的道歉，往往就可以止紛息爭。但是，政治人物也有一個慣常的毛病，那就是「死不認錯」，非得硬抝強辯不可。前幾年，蔡英文因下屬提供的資訊錯誤，誤將「自自由由」寫成了「自自冉冉」，但是，不但蔡英文不肯認錯，說明原委，反而任由下屬，以及許多拍馬逢迎的蛋頭學者，卯足幹勁作迴護，甚至連教育部都有人出面，說要將「自自冉冉」正式收入成語典中。這就更令人啼笑皆非了。可我們的政壇，還真不缺這等人物呢！

政壇亂象，人人皆知，但因黨派、立場、好惡的不同，就千奇百怪都出現了，而毫無疑問地，有很多人都在不知不覺中當了幫兇，助長了這樣的歪風。究竟我們何時才能真正「理性」地去討論問題？

（作者為退休大學教授）

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