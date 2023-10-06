美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅接受網路新聞訪問，有2個值得重視的重點，第一，劃出台美關係的界線，否定台美建交的可能性；第二，針對「疑美論」表態，強調在民主社會中，「質疑」是一件好事。孫曉雅的表態，無論對台灣選舉、美中關係、甚至兩岸關係，都會產生積極性效應。

孫曉雅 疑美並非反美

AIT主席羅森伯格多次表示，美國在台灣總統大選中不站邊、公平對待每位參選人。不過，多年來凡涉及美中台三邊關係的議題，總是成為選舉攻防的焦點，美國的立場成為大選中舉足輕重的隱藏力量。孫曉雅在台灣大選進入關鍵時刻，針對疑美論、台海現狀等敏感議題發表看法，絕不是心血來潮，而是經過精心策劃，刻意對台灣及中國大陸傳遞訊號，具有高度政治意涵。

孫曉雅表示，在民主社會中，質疑政府、官員、權威，代表言論自由、思想自由，她非常鼓勵大家，若對AIT的政策、美國的政策有疑問，就盡量問、盡量質疑。她並直言「如果我們看到有人刻意傳遞錯誤訊息，我們會請他更正」。孫曉雅的談話是向台灣朝野表達明確的立場，不樂見有人操作疑美論，企圖將疑美論與反美劃上等號，離間美國與台灣社會的感情。孫曉雅一席話釐清了美國的立場，也讓民進黨及其側翼無從繼續操作疑美論。

孫曉雅為美國的「一個中國」政策強力辯護，認為美國長期以來根植於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一個中國」政策，儘管會「讓人不舒服」，卻讓台灣實現了數十年來的經濟成長，並成為世界一流的科技強權。民進黨與獨派人士念念不忘要將駐美代表處更名為「台灣代表處」，終結美國「一中」與「戰略模糊」，推動台灣加入聯合國，乃至妄想美台建交，孫曉雅明確否定了這個可能性。

美中關係發展不會脫離美中戰略競爭架構，但拜登政府眼前最優先外交目標，是讓美中關係回歸正途，下個月在舊金山順利舉行「拜習會」是重中之重，其先決條件是美中對台灣問題達成共識。在這個脈絡之下，美國不會允許台灣成為拜習會的障礙，孫曉雅就是同時向北京與台北表明美國的立場，不允許任何人攪局、破壞。

從美國對三位總統參選人的態度也可看出一些端倪，檯面上對於他們訪美的接待規格一視同仁，但還是有非常微妙的差異。民進黨參選人賴清德擁有執政優勢，幾乎壟斷所有外交資源，但美國並沒有給予他任何特殊待遇，甚至以他副總統頭銜為由，嚴格限縮他的活動空間，多少代表對他的台獨傾向有所疑慮，「疑賴論」並非無的放矢。

拜習會 美中關係回穩

美方當然不會對三位參選人有任何明示或暗示的支持或反對，但從侯友宜結束訪美迄今，華府傳出的訊息都是正面的，侯友宜的「3D戰略」、「台海安定、台灣安全、美國安心、世界也放心」等論述，都緊扣美國印太戰略，比賴清德更讓美國放心。

美中關係進入解凍關鍵時刻，傳出大陸國務院副總理何立峰與外交部長王毅可能於10月訪美的消息，如果成行，將是美國國務卿布林肯等閣員級官員系列訪問大陸後，大陸官員首度訪問美國，其首要目標當然在安排拜習會，也說明美中關係回穩不是空談。

美國參院多數黨領袖舒默下週將率跨黨派國會代表團前往大陸、日本與南韓訪問，他們希望會晤習近平。舒默不是行政部門官員，但具有代表性意義，他屬於對中強硬派，經常批判大陸人權紀錄，大陸接受他到訪，顯示北京的戰略定力、戰略自信已經提升，自信對美中關係擁有更大的話語權。相對的，拜登政府最近對台灣問題的發言更趨審慎、保守。

美國對台灣選舉抱持不干涉立場，卻頻頻對兩岸與台美敏感議題表態，就是希望台灣政策走向不偏差，蔡英文路線造成台海緊張情勢螺旋上升，將不是美國所樂見。美國風向的轉變，再次彰顯台灣在美中動態關係中的邊緣地位。台灣民選總統即將屆滿30年，在在證明台獨不是出路，兩岸從和平發展中摸著石頭過河最有利，選民要懂得務實的重要了。