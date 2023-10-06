台北市長蔣萬安6日表示，市府將採購非高端疫苗，讓市民有選擇施打流感疫苗廠牌的權利。對此，衛福部長薛瑞元表示，中央不反對北市府的作法，但也質疑，「這樣有沒有浪費公帑的可能性？」

公費流感疫苗日前開打。不過，這幾天許多符合公費施打條件的民眾陸續被告知僅有高端疫苗，若想選擇其他品牌，民眾只能改為自費施打。因此，儘管衛福部今年度提供了國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌的疫苗，但是目前大多數診所只有高端疫苗。在公費施打的部分，似乎必須把高端疫苗「消化」完了，中央才會再配發其他品牌的公費疫苗。

但學生在學校施打無法自費挑品牌，因此有家長寧願帶小孩去外面打自費疫苗，而不願意在校園接種。薛瑞元強調公費流感疫苗都經過評估，符合效果或安全性要求才會施打，但許多民眾根本不相信他的說詞；對那些另行到指定醫療院所去補接種的學生，薛瑞元指出，如此可能會因為接種時間落後而產生風險。如果學生當天或是盡速在外面接種，哪來的所謂時間落後？為了強推高端，薛瑞元竟威脅學生和家長，令人難以接受。

同樣可議的是，地方政府為順應民意採購非高端的疫苗，薛瑞元還以指控的口吻提醒，這恐怕會浪費公帑喔。薛部長可別忘了，去年蔡政府花了13億元銷毀160萬劑過期的高端新冠疫苗，那才是浪費公帑吧！疫苗放到過期也乏人問津，就表示民眾不信任高端，不料，今年公費流感疫苗，高端又上場了，而且中央還一副不打完高端就沒有其他選擇的態度。台灣人的「高端惡夢」到底要到何時才會結束？！