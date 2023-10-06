再過幾天，蔡英文總統即將迎來任內第八次，也是最後一次的國慶日。回顧從她2016年執政開始，每年國慶主視覺必定引發各界議論：泛藍抗議中華民國的正式國名消失不見，傳統國旗藍、白、紅的基本設計色調也被刻意取代，中華民國國慶變成台灣國慶；而泛綠的解釋通常是外國人會分不清「Republic of China」與「People Republic of China」兩者的區別，使用「Taiwan」反而比較清楚，且主視覺設計應活潑多元，不要拘泥於傳統。

綠營的說法顯然是此地無銀三百兩。首先，國慶是本國國民而非外國人來慶祝自己國家的生日，就算有外國人來參與，難道這些獲邀的外賓會因為我們沒有使用Taiwan就把兩邊的國慶給搞混嗎？這個理由未免太過牽強。再者，放眼世界各國在國慶主視覺的設計上，大部分都是以國旗顏色為用色基調，民進黨刻意捨棄國旗的藍、白、紅三色不用，換成自己黨旗與台灣獨立旗的綠色為基本色，其居心不言自明。

前總統馬英九的「偷渡台獨」倒是一語中的。從1990年代台灣進入政治民主化過程以來，民進黨的「台獨」主張經過1991《台獨黨綱》、1999《台灣前途決議文》、2007《正常國家決議文》的三度變化。《台獨黨綱》主張「新憲法」與「新國號」的未來法理台獨；《台灣前途決議文》提出「台灣是一個主權獨立的國家」的現在事實台獨；《正常國家決議文》除了「台灣是一個主權獨立的國家」外，又宣示將推動「台灣正名」與「制定新憲法」，把現在的事實台獨與未來的法理台獨揉合為一。

「台獨」是民進黨的兩大神主牌之一，更是用以與國民黨做市場區隔的主要品牌定位。但就像陳水扁說台獨「做不到就是做不到」，洪奇昌說「『台灣共和國』可以是我們的一個理想，但它不是一個可以落實的目標」，邱義仁說「台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨。」顯然只要頭殼沒有壞去的民進黨人都有共識，在當前的國際與兩岸政治現實下，「正名制憲」的法理台獨根本就是癡人說夢，要各國政府正式承認事實台獨也是難如登天。

因此，民進黨便只能想辦法動手腳偷渡台獨：一方面透過各種實際作為與教育宣傳，巧妙地「借殼上市」，把事實台獨包裝進中華民國，成為賴清德口中的「務實台獨」，進而演繹出「台灣已經是一個獨立的國家，名字叫做中華民國，所以沒有必要再另外宣布獨立」這種似是而非的三段論述，把中華民國的獨立自主硬說成是台灣獨立。另一方面又極力在各種公開場合淡化中華民國這個政治符號，如每年的國慶主視覺設計只見台灣（Taiwan）不見中華民國（R.O.C），以及元旦與國慶重要演說中盡量以「台灣」、「這個國家」等替代「中華民國」。憲法正名的中華民國，就這樣被民進黨人給偷走了，而絕大多數民眾仍毫無知覺！

民進黨在台獨夢想已然破滅的現實情境下，為了讓這塊神主牌能繼續供在政治神桌上騙取選票，用上述方法營造出一種台獨的虛擬實境。如此一則可以用「精神勝利法」，對綠營支持者與「天然獨」族群宣稱黨已經成功帶領大家達到台灣實質獨立的目標，並未失信。再則可以繼續麻醉及安撫基本教義派人士，黨並未背棄當初的理想，只要活得夠久，他們所想望的「台灣共和國」或許終有實現之日。

當政治認同變成一種宗教信仰時，事實將不再重要，所有與信仰不同的言行都會被視為異端邪說，必須予以肅清鎮壓。因為，對信眾們而言，信仰的價值永遠超越真相，與其接受事實，承認台獨信仰只是一場謊言，不如相信黨所有的鬼扯話術，活在黨營造的台獨虛擬實境中。因此，對於深陷與深信民進黨台獨虛擬實境的少數信徒，我們只能盡力喚醒；但對於還沒戴上VR眼鏡的多數民眾，我們必須告訴他們真相，讓他們能夠不被民進黨的謊言所矇騙，在關鍵時刻做出正確的選擇。

（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任）

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