公費流感疫苗開打以來，首度入列的高端流感疫苗引發不少民眾的疑慮，甚至出現拒打現象。很顯然的，高端已經因為之前新冠疫苗的一連串醜聞而名聲掃地，導致令人避之唯恐不及。為此，台北市長蔣萬安表示將購買非高端疫苗，衛福部長薛瑞元卻質疑浪費公帑。薛瑞元是否想過當初衛福部護航高端新冠疫苗浪費了多少公帑？為什麼民眾聞高端而色變？

護航高端 打完新冠打流感

回顧3年新冠疫情，疫苗之亂絕對是最重大事件之一。當時民進黨政府扭曲法規、違反醫學常軌，硬是擋住救命的BNT疫苗，讓高端疫苗不做3期試驗就打在人民身上，結果因為無法獲得他國承認，「高端戰士」們還得再追加3劑其他疫苗。而高端因受益於政府疫苗採購的獨家青睞，不只接到政府的大單，股價更是一路翻漲，民進黨有多少人炒股吃得嘴角流油，老百姓都看在眼裡幹在心底，到底高端背後有哪些有力「高人」，更是傳聞連連。

可以說，「高端」這個品牌已經腐壞發臭，但民進黨政府仍然對之照顧有加，今年更首度納入公費流感疫苗的陣容，總計70萬劑約占1成。事實上，高端公司的確需要再銷出疫苗，才能維持生存，可是民眾一聽到高端就信心崩盤，開打的第1天，光新竹縣就有16位民眾聽說是高端疫苗就拒打離場，不少收到疫苗接種通知單的家長更表示，寧可帶小孩去打自費疫苗，也不願意讓高端疫苗打進寶貝孩子的身體。還有學校私下教學生先勾選同意，當天若接種高端疫苗，就裝病或請假，隔天再拿補種單去健保醫療院所補打其他公費疫苗。由於公費接種無法指定疫苗廠牌，讓家長非常不滿，質疑針是打在小孩身上，為什麼不能選品牌？更有家長發文痛批：「公費流感疫苗放個10%高端大地雷」，引發許多共鳴。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，高端的流感疫苗是進口韓國原液後自行充填包裝，雖然在韓國經過3期臨床試驗，不過多年前韓國同一原液叩關台灣時，闖關失敗，如今高端卻拿著在國外而非國內的臨床試驗，重新叩關就成功，相較於其他品牌都有完整3期臨床試驗，國人當然會有疑慮。既然家長會恐慌，就不該強制，應給予選擇彈性，否則當大家技術性躲疫苗，會推延接種的期程，反而增加感染風險。

弊案連連 教人民怎吞得下

疾管署強調今年度採購的4家四價流感疫苗都通過食藥署審查，但民眾聞高端而色變，是因為民進黨政府與高端搞出的諸多爭議，讓大家既不信任高端的品質，更不相信政府把關的公正性。今天民眾無可選擇地接種高端疫苗，和無可選擇地吃下超思進口的巴西蛋、冒充加拿大豬的美國萊豬、日本核食有什麼不同？民進黨政府也太看不起人民了，真以為給什麼都會吞下去嗎？

高端流感疫苗引發疑慮，台中市長盧秀燕表示，將比照新冠疫苗接種模式，要求接種單位公開廠牌。桃園市、新竹縣市與苗栗縣也跟進，在接種前告知廠牌，讓民眾自行決定是否接種。

但是，民眾因躲避高端而必須自費施打其他疫苗，這筆開支卻付得並不公平，說到底是民進黨政府一連串錯誤導致高端疫苗信用破產，其代價卻要人民自行吸收。也許高端這隻實為韓貨的「所謂」國產流感疫苗品質還過得去，遭到排斥對提供原料的韓國廠商並不公平，問題是民眾已經極度厭惡高端，以及其背後臭不可聞的官商勾結貪腐黑箱。一聽到「高端」，民眾就想起從疫苗、快篩、光電、88會館、新竹棒球場，到停業的超思進口巴西蛋等一連串弊疑案，惡感油然而生。即使高端流感疫苗可能沒問題，但也因為對民進黨政府的反感而加以杯葛，就是不想讓高端賺人民的血汗錢。

民進黨政府護高端有如護政權，同時也護住了背後的利益集團，不管外界如何罵聲連連都絕不認錯。但人民的眼睛是雪亮的，如今的拒打高端，正表達了社會對民進黨政府的憤怒與唾棄。