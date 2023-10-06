進口雞蛋的爭議與弊端連環爆，雞蛋變炸彈，炸開重重黑幕。

今年3月至7月期間，政府花費5.8億元補助進口雞蛋的差價，立法委員質詢時指出，計算進口雞蛋的成本，1顆18元，如果販售價1顆5元，1顆蛋頂多虧損13元，但農業部卻給進口商1顆蛋32元的補助，為什麼？誰有資格做這個一本萬利的好生意？有錢能使鬼推磨，各路人馬介入，中央畜產會亦正亦邪，從洗錢到洗蛋到洗產地，致使臭蛋、壞蛋、混蛋到處流竄。

有需求，就編大筆預算。這就是民進黨的執政邏輯與騙票伎倆。這期間，農委會「升格」農業部，任期最長的農委會主委陳吉仲變成壽命最短的農業部部長。在「升格」聲中，治理是進步還是沉淪呢？答案很清楚！

經濟部也將改組，剪綵掛牌之際，別忘了去年台電虧損將近4千億元，眼看「2025非核家園」將「美夢成真」，核能發電廠將完全除役，但是風、光綠能接上不來，國內隨時有缺電的危機；國際石油與天然氣的價格也節節上漲，兩家國營能源公司都需中央預算貼補。民間公司若這樣經營早就倒閉好幾次了。

看來中央執政不難，訣竅就是編更多預算，大撒幣，不但電價與油價不准漲，台電與中油還編足「睦鄰」基金，綁樁到戶，確定部定責任鄉鎮投票時一片綠油油，身兼台電董事長的經濟部政次曾文生還會記功、升官呢！

去年3月，國發會宣布「2050淨零排放目標」，公布一張狀如三角麵包夾心三明治的路線圖，從今年起到2030年編列將近9千億預算，每年1千億，如同懸在拉車驢前方的胡蘿蔔，今年以來，社會上、學校間，「碳資產管理師」、「碳盤查技師」等認證班如雨後春筍，眾人趨之若鶩，上課20小時，領一張證照，何樂而不為？如果想要「升格」做中等、高等技師，就再繳錢上課！那大家何必考什麼普考、高考？也不需要去念研究所、抄襲洗學歷了。

知識分子原來應該評論政策良窳，為民喉舌；但是「淨零排放，能源轉型」大撒幣的龐大預算，使得學者趨之若鶩，望風轉向，變成逐水草而居的游牧民族。

執政之道無他，大撒幣，讓子彈飛。往好處發展，有良心的中下層公務員和有能力的科研人員挺身而出，產生革命性的新境界；往壞處發展，騙徒與貪汙共舞。但表面上仍一片擁戴之聲，經濟暢旺；若東窗事發，讓幾個倒楣的官員謝罪下台，也就天下太平。政商與學界，生旦淨末丑，如同八仙過海，各顯神通，繼續演出民主大戲。

（作者為大學退休教授）